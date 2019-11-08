 Авиационный университет купил пять учебных самолетов за 25 миллионов

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно договорам, в этом году поставят пять учебных однодвигательных самолетов:

один самолет Cessna 172 CS-23 2007 года выпуска за 414 тыс. евро;

два самолета Tecnam P2002 JF CS/VLA 2019 выпуска по 150 тыс. евро;

два самолета Tecnam P2002 JF CS/VLA 2011 и 2012 годов выпуска по 110 тыс. евро.

Как отмечает издание, в 2013 году в Украине самолеты Tecnam P2002 JF CS/VLA 2013 стоили от 109 тыс. евро.

Гарантийный срок на новые самолеты Tecnam составляет 2 года или 500 летных часов, на старый самолет Cessna – полгода, а на старые самолеты Tecnam совсем не предусмотрен соглашением.

К тендеру по новым самолетам Tecnam не допустили ООО "Пристань металз Индастриз" из-за отсутствия опыта и ряда документов. Поэтому единственным конкурентом победителя торгов стал их производитель – компания Costuzioni Aeronautiche Tecnam SPA (Италия). Она предложила на 10% более низкую цену, однако затем отказалась заключать соглашение "в связи с возникновением определенных обстоятельств, которые делают невозможным выполнение договорных обязательств", поэтому заказчик ее отклонил.

Тендерная документация не предусматривала предоставление участниками обеспечения тендерного предложения, которое можно было взыскать в случае отказа участника заключить сделку.

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На тендерах по старым самолетам Tecnam и Cessna единственным конкурентом была компания Aerojet Baltic (Литва) директора Леонида Соколова из Казахстана. Ранее ею руководил Станисловас Кошис – действующий директор победителя Aviaserviso Grupe.

Aviaserviso Grupe через латвийскую Grantas ES владеет Ольга Ришкевич. Сейчас директором победителя является выше упомянутый Станисловас Кошис, а до этого должность занимала Кристина Базлова. Недавно Aviaserviso grupe проиграла компании Alsim Simulateurs SARL (Франция) тендер НАУ на покупку авиатренажера для студентов.

Напомним, в 2017 году НАУ заказал ООО "Авиационная производственная компания Степуры и Гапановича "Скаетон" учебный сверхлегкий самолет Скаетон К-10 Swift за 2,48 млн грн.

В 2012 году авиауниверситет заказал Diamond Finance Services GmbH (Австрия) семь учебных самолетов по 2,85 млн евро. Это были пять самолетов DA40 NG Refurbished Club по 345 тыс. евро и два самолета DA42 NG по 562 тыс. евро. Австрийский поставщик был связан с беглыми братьями Клюевыми. После Майдана Министерство образования и науки Украины передало самолеты пограничникам.