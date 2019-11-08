 Бывшая жена российского олигарха Потанина не смогла отсудить у мужа $7 миллиардов

По данным Daily Mail, Наталья Потанина добивалась взыскания с экс-мужа 5,8 млрд фунтов стерлингов (примерно $7,43 млрд), однако судья Джонатан Коэн иск Натальи Потаниной отклонил, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

В то же время в решении суда отмечается, что Потанина намерена подать на него апелляцию.

Как сообщает Bloomberg, судья счел, что, поскольку Потанина не имела ни бизнес-связей, ни активов в Англии, Лондонский суд не должен рассматривать ее иск о разводе, в удовлетворении которого ей отказали суды на родине. Иначе это даст повод для распространения такой практики, которую он назвал "divorce tourism".

По оценке экспертов журнала Forbes, общий размер состояния Потанина составляет $22,4 млрд (по данным рейтинга в реальном времени), по данным ежегодного рейтинга журнала, состояние Потанина – $18,1 млрд. Таким образом, миллиардер мог потерять примерно треть капитала.

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Владимир и Наталья Потанины были женаты 30 лет, они развелись в 2014 году. После раздела имущества Потаниной достались три земельных участка и два дома, один из которых расположен на Рублевке. Она также получила денежную компенсацию на сумму 380 млн руб. (половина стоимости квартиры в центре Москвы). Однако полученная сумма женщину не удовлетворила и она попыталась добиться увеличения своей доли в российских судах.

В мае 2017 года Пресненский суд Москвы отклонил иск Потаниной к бывшему мужу на 215 млрд рублей. Она требовала эту сумму в качестве компенсации за акции "КМ Инвеста", заявив, что акции компании находились в прямой собственности ее мужа и после развода подлежат разделу как совместная собственность супругов.

Кроме того, Пресненский суд Москвы также отказал Потаниной в иске на 850 млрд руб. Экс-супруга бизнесмена намеревалась разделить права на акции компаний "Норильский никель" и "Полюс Золото". Суд отклонил иск Потаниной из-за истечения срока давности.