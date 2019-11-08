 Власти Киева пригрозили арестом квартир злостным должникам за коммуналку

Об этом сообщил генеральный директор коммунального концерна "Центр коммунального сервиса" (ЦКС) Андрей Щербина, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Киевской городской госадминистрации.

По словам главы концерна, не менее 80% киевлян своевременно оплачивают счета, но около 5% потребителей по неизвестным причинам системно не платят фактически за все потребленные услуги и отказываются реструктуризировать задолженность.

"Мы системно информируем потребителя о наличии долга – посылаем сообщение, звоним и тому подобное. Ведь через соседа-должника страдает весь дом, который не подключают к услуге. Мы стараемся решить вопрос в досудебном порядке, но если уж дело дошло до суда, то последствиями для потребителя может стать арест имущества и запрет выезда за границу", – подчеркнул Щербина.

Глава коммунального концерна добавил, что судебные расходы в размере 1921 грн также возлагаются на должника. Кроме суммы основного долга, на каждую услугу начисляются 3% годовых и потери от инфляционных процессов за весь период просрочки долга.

"В случае положительного решения суда, происходит взыскание долга в принудительном порядке. В первую очередь, на средства должника, путем их ареста и списания со счетов без согласия владельца счета. В случае отсутствия у должника средств и ценностей, достаточных для удовлетворения требований, взыскание безотлагательно обращается на имущество, при условии превышения суммы долга 83,46 тыс. грн", – добавил Щербина.