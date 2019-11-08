[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.41 26.88
 Регуляторная политика, Финансы
  265  0
Все про:валюта (878) НБУ (4151) ОВГЗ (287) облигации (668)

 Нацбанк повысил оценку риска по валютным облигациям внутреннего займа

Оценка кредитного риска украинских государственных облигаций в иностранной валюте будет оцениваться с учетом рейтинга Украины, тогда как до сих пор все ценные бумаги правительства независимо от вида валюты учитывались с нулевым риском.

Соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ №132 от 7 ноября, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Как пояснили в НБУ, изменения обусловлены имплементацией требований европейского законодательства. Такой подход к оценке кредитного риска ценных бумаг, в том числе украинских государственных облигаций, основывается на кредитных рейтингах эмитента/страны местонахождения эмитента/ценных бумаг, определенных международными рейтинговыми агентствами Standard&Poor's, Fitch Ratings и Moody's Investors Service.

По этому подходу кредитный риск украинских государственных облигаций в иностранной валюте будет оцениваться с учетом рейтинга Украины.

"До сих пор все ценные бумаги правительства Украины независимо от вида валюты учитывались с нулевым риском. Сейчас нулевой риск будет определен только для государственных облигаций в гривне, что соответствует общепринятым международным стандартам. Международный опыт свидетельствует, что кредитный риск, связанный с заимствованиями правительств в иностранной валюте, выше по сравнению с заимствованиями в национальной валюте", – пояснили в НБУ.

Читайте также: Вложения иностранцев в облигации внутреннего займа достигли рекордных 102 миллиарда

Потенциальные убытки по ценным бумагам будут оцениваться путем определения их кредитного риска и покрываться капиталом с учетом применения коэффициентов рисковости при расчете нормативов достаточности капитала банков. Значения этих коэффициентов будут зависеть от рейтингов эмитента и определяться в диапазоне от 0% до 100%. С целью постепенной адаптации банковской системы к изменению подходов п введение коэффициентов рисковости к валютным ОВГЗ будет происходить постепенно на протяжении следующего года.

Как отмечают в НБУ, одним из основных мероприятий, определенных правительством для реализации своей среднесрочной стратегии управления государственным долгом на 2019-2022 годы, является увеличение доли государственного долга в национальной валюте. Такие намерения подтверждаются Меморандумом между Кабмином и НБУ.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158667
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиРегуляторная политика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Донбасс Зеленский Нацполиция НБУ правоохранительные органы Россия СБУ США увольнение
 
 
 
 
 
 вверх