 Нацбанк повысил оценку риска по валютным облигациям внутреннего займа

Соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ №132 от 7 ноября, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Как пояснили в НБУ, изменения обусловлены имплементацией требований европейского законодательства. Такой подход к оценке кредитного риска ценных бумаг, в том числе украинских государственных облигаций, основывается на кредитных рейтингах эмитента/страны местонахождения эмитента/ценных бумаг, определенных международными рейтинговыми агентствами Standard&Poor's, Fitch Ratings и Moody's Investors Service.

По этому подходу кредитный риск украинских государственных облигаций в иностранной валюте будет оцениваться с учетом рейтинга Украины.

"До сих пор все ценные бумаги правительства Украины независимо от вида валюты учитывались с нулевым риском. Сейчас нулевой риск будет определен только для государственных облигаций в гривне, что соответствует общепринятым международным стандартам. Международный опыт свидетельствует, что кредитный риск, связанный с заимствованиями правительств в иностранной валюте, выше по сравнению с заимствованиями в национальной валюте", – пояснили в НБУ.

Читайте также: Вложения иностранцев в облигации внутреннего займа достигли рекордных 102 миллиарда

Потенциальные убытки по ценным бумагам будут оцениваться путем определения их кредитного риска и покрываться капиталом с учетом применения коэффициентов рисковости при расчете нормативов достаточности капитала банков. Значения этих коэффициентов будут зависеть от рейтингов эмитента и определяться в диапазоне от 0% до 100%. С целью постепенной адаптации банковской системы к изменению подходов п введение коэффициентов рисковости к валютным ОВГЗ будет происходить постепенно на протяжении следующего года.

Как отмечают в НБУ, одним из основных мероприятий, определенных правительством для реализации своей среднесрочной стратегии управления государственным долгом на 2019-2022 годы, является увеличение доли государственного долга в национальной валюте. Такие намерения подтверждаются Меморандумом между Кабмином и НБУ.