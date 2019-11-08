 Верховный Суд подтвердил долг поручителей "Креатива" перед "Ощадбанком" на 5,3 миллиарда

Об этом сообщает пресс-служба государственного "Ощадбанка", передает БизнесЦензор.

"Постановлением суда оставлено в силе решение Кировского районного суда от 19 августа 2016 года и определение Апелляционного суда Кировоградской области от 20 ноября 2017 года, которыми с Березкина и Давыдова взыскана задолженность перед "Ощадбанком" в размере $182 млн, 12 млн евро и 117 млн ​​грн (5,31 млрд грн в эквиваленте, –ред.)", – сказано в сообщении.

В "Ощадбанке" напомнили, что в целом в пользу банка принято 11 решений о взыскании задолженности из группы "Креатив" на общую сумму $661 млн, почти 27 млн ​​евро и 1,16 млрд грн.

Напомним, группа "Креатив" была одним из крупнейших производителей масложировой продукции в Украине. В состав группы входило три завода по переработке подсолнечника общей мощностью около 1,1 млн тонн семян в год, а также четыре завода по производству модифицированных жиров и маргаринов с общим годовым объемом производства более 200 тыс. тонн готовой продукции. В ее составе также был завод по переработке сои мощностью 270 тыс. тонн в год. Компания владела восемью элеваторными комплексами в Кировоградской, Николаевской, Киевской и Днепропетровской областях, растениеводческими хозяйствами и животноводческим комплексом.

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В 2016 году суд начал процедуру банкротства ЧАО "Креатив", входящего в состав промышленной группы "Креатив".

По данным Национального банка, задолженностью ЧАО "Креатив" перед украинскими и международными банками в размере $630 млн. В частности, по состоянию на начало 2015 года доля кредитов "Креатива" в государственных банках составляла почти 80% или более 11 млрд грн: почти 7 млрд грн компания была должна "Ощадбанку", 2,5 миллиарда - "Укрэксимбанку", 2 миллиарда - "Укргазбанку".

Напомним, в сентябре 2015 года основатель "Креатива" Станислав Березкин сообщил о выходе из состава акционеров, уточнив, что 80% маслоэкстракционного бизнеса, а также производство жиров, маргаринов и спредов перешли к другим владельцам.

Летом того же года в состав правления "Креатив Групп" вошли лица, ранее работавшие в его крупнейшем конкуренте - агрохолдинге "Кернел" и "БТА Банке".