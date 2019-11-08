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 Валютная выручка от экспорта черных металлов упала на 10%, – ГФС

Металлургические предприятия Украины в январе-октябре 2019 года снизили поступления от экспорта черных металлов на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до $7,62 млрд.

Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики Государственной фискальной службы (ГФС), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Таким образом за этот период на черные металлы пришлось 18,3% общего объема поступлений от экспорта товаров против 21,87% за десять месяцев прошлого года.

При этом Украина в январе-октябре 2019 года снизила импорт аналогичной продукции на 5,5% – до $1,09 млрд.

В частности, в октябре поступления от экспорта черных металлов составили $683,34 млн. В то же время импорт составил $121,03 млн.

Кроме того, Украина в январе-октябре 2019 года снизила экспорт металлоизделий на 6,6% – до $871,72 млн. В октябре их поставлено на $80,65 млн.

За этот период импорт металлоизделий возрос на 16,7% – до $931,54 млн. В октябре их ввезено на $95,57 млн.

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Как сообщалось, Украина в 2018 году нарастила поступления от экспорта черных металлов на 14,7% по сравнению с 2017 годом – до $9,94 млрд. На черные металлы за 2018 год пришлось 20,99% общего объема поступлений от экспорта товаров против 20,03% в 2017 году.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158659
 
 
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