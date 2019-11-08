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 Посевы гречки в Украине за двадцать лет сократились в 20 раз

Площадь гречихи в Украине за последние двадцать лет уменьшилась в 20 раз – с 570 тыс. га в 2000 году до 60 тыс. га в этом году.

Об этом сообщил исполнительный директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой, передает БизнесЦензор со ссылкой на AgroPortal.

По словам главы объединения, тенденция к сокращению посевов только усиливается: только за последние годы гречихи начали сеять в три раза меньше.

Так, еще в 2017 году отечественные аграрии отвели под культуру 180 тыс. га, а уже в следующем году – 100 тыс. га.

"На это влияет целый комплекс причин. Самая главная – отсутствие государственной политики по поддержке производства нишевых культур. Не только такой традиционной культуры как гречиха, а и других – проса, тыквы, льна, конопли, ржи", – считает Громовой.

Глава ассоциации отметил, что минимальная себестоимость выращивания гречки в Украине составляет около 6000 грн за тонну, поэтому сейчас 60% гречки на украинских прилавках – российского производства. Она попадает в Украину через Казахстан и маркируется как казахская.

"Затраты на выращивание гречихи в Российской Федерации невысокие – на уровне 3000 грн/т. Преимущественно она имеет происхождение из Алтайского края. Там постоянно распахиваются новые территории и засаживаются гречихой как санитарной культурой", – пояснил Громовой.

По данным ассоциации, потребление гречки также падает. За последние годы оно сократилось вдвое и сейчас составляет 3,5 кг на душу населения в год. Для сравнения, наибольший уровень потребления в Латвии – более 7 кг на человека.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158654
 
 
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