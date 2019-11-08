 Скандальный суд вновь отменил ликвидацию банка "Союз" Дядечко

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор.

Кроме того, суд обязал Нацбанк совершить все необходимые действия по восстановлению функционирования банка "Союз" в качестве банковского учреждения.

"Национальный банк обращает внимание, что это решение суда первой инстанции вступило в законную силу. Апелляционная жалоба на решение суда будет подана после получения полного текста решения", – сказано в сообщении.

Национальный банк в очередной раз напомнил, что законодательством не предусмотрен механизм восстановления деятельности банка, в т.ч. по решению суда, в отношении которого принято решение об отзыве банковской лицензии и его ликвидации.

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Как сообщалось, Верховный Суд Украины 4 июня частично удовлетворил кассационную жалобу Национального банка Украины (НБУ) на решение судов первой и апелляционной инстанций, которыми было отменено постановление правления НБУ об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО "КБ "Союз" и на направил дело новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Как указывали в НБУ, таким образом. решения правления НБУ о ликвидации банка и Фонда гарантирования вкладов физлиц о начале ликвидационной процедуры остаются в силе.

Напомним, Верховный суд Украины в июня 2017 году уже отменял решения судов предыдущих инстанций о незаконной ликвидации банка "Союз", направив его на рассмотрение суда первой инстанции.

Напомним, Нацбанк принял решение о ликвидации банка "Союз" 15 марта 2016 года на основании систематического нарушения банком законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем или финансированию терроризма.

По данным НБУ, внеплановая проверка банка "Союз" выявила факты предоставления банком кредитов в значительных объемах заемщикам, финансовое состояние которых было неудовлетворительным, по заниженным процентным ставкам. Средства направлялись на покупку негосударственных ценных бумаг, по которым нет конкурентного рынка относительно их продажи.

В апреле того же года Нацбанк повторно принимал решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО КБ "Союз" за систематическое нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.

99,99% акций банка "Союз" принадлежало банкиру, экс-вице-президенту банка "Родовид" Сергею Дядечко.