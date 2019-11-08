 Нацбанк упростил требования к заполнению документов на перевод средств

Соответствующие изменения Инструкцию о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте утверждены постановлением правления НБУ №127 от 6 ноября и вступят в силу с 13 января 2020 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Как отмечается в сообщении, обновление требований упростит заполнение документов на перевод средств, поскольку в них будет исключен реквизит "Код банка", так как международный номер банковского счета IBAN уже включает в себя эту информацию. Это позволит избежать дублирования реквизитов.

Кроме того, документ определяет, что организационные вопросы осуществления расчетов с использованием чековой книжки (чека) банки регулируют внутренними правилами самостоятельно.

Как сообщалось, банки Украины полностью завершили переход на международный стандарт номера банковского счета IBAN. Теперь номера счетов клиентов банков в Украине содержат 29 символов, что отвечает требованиям стандарта IBAN, который используется в Европе.

Однако ранее Национальный банк продлил сроки завершения перехода на использование международного номера банковского счета IBAN до 12 января 2020 года в связи с обращением Государственного казначейства для обеспечения выполнения бюджетных программ.

Напомним, в Украине с 5 августа началось введение международного номера банковского счета IBAN. Новые счета по стандарту IBAN будут состоять из 29 буквенно-цифровых символов, изложенных в такой последовательности: код Украины (UA), контрольный разряд (две цифры), код банка (шесть цифр), номер счета.

Применение IBAN с 1 ноября будет обязательным для всех клиентов банков Украины при осуществлении переводов денежных средств как в национальной, так и в иностранной валюте, в частности, во время трансграничных переводов.

После внедрения IBAN все платежные карты, эмитированные банками к счету клиента, остаются действующими, они являются платежным инструментом, который дает возможность клиенту при помощи платежного устройства инициировать перевод средств с банковского счета.