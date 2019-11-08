 "Укртатнафта" Коломойского начала поставлять мазут для "Центрэнерго"

Как сообщает пресс-служба компании, общий объем поставок в рамках соответствующего контракта составляет 2 тысячи тонн, передает БизнесЦензор.

В настоящее время "Укртатнафта" уже отгрузила заказчику 1,15 тыс. тонн продукта.

"Мазут, производит ПАО "Укртатнафта", соответствует современным европейским стандартам и обновленной норме техрегламента по содержанию серы – не более 1%", – отмечается в сообщении.

По данным отраслевого издания enkorr, последний раз мазут производства Кременчугского НПЗ "Укртатнафты" поставлялся на теплоэлектростанции "Центрэнерго" по железной дороге в 2010 году. В 2018–2019 годах основным источником поставки ресурса для "Центрэнерго" был Шебелинский ГПЗ государственной "Укргаздобычи".

Как сообщалось, в сентябре Кабинет министров согласовал назначение врио генерального директора ПАО "Центрэнерго" Владимира Потапенко.

Потапенко занял должность и.о. главы правления "Центрэнерго" в июле.

После смены менеджмента энергокомпания начала заключать прямые договора на поставку электроэнегрии с предприятиями группы "Приват". В этом списке Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов, "Днепразот", Покровский и Марганецкий ГОКи.

Кроме того, после смены руководителя "Центрэнерго" подписало договор на поставку угля с ООО "Нафта Форс", учредитель и директор которой, по данным СМИ, имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват".

Ранее СМИ сообщали, что государственная "Центрэнерго" перешла под контроль людей, близких к лидеру группы "Приват" Игорю Коломойскому. Сам же Коломойский эту информацию отрицал, однако в интервью Цензор.НЕТ назвал новое руководство компании "профессиональными и понятными людьми", признав, что консультирует Потапенко.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Як Коломойський використовує "Центренерго"

Напомним, "Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 – пылеугольные и 5 - газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций общества.

ПАО "Укртатнафта" – крупнейший в Украине нефтеперерабатывающий завод проектной мощностью 18,6 млн тонн. В октябре 2007 года оперативный контроль над "Укртатнафтой" установила группа "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.