 Крупные сети АЗС продолжили снижать цены на автогаз

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, сеть "Привата", которая нарастила количество газовых модулей до 514 единиц, снизила цены в среднем на 12-13 копеек – до 10,83-10,92 грн за литр.

Самая низкая цена в сети "Привата" зафиксирована в Житомирской области – 10,05 грн/л.

На станциях AMIC и KLO цена на стелах (без учета программ лояльности) опустилась на 17 коп. и 10 коп. – до 11,42 грн/л и 11,79 грн/л соответственно.

Сети "БРСМ-Нафта", "Рур груп", Mango и Motto понизили цены на 1-13 коп./л.

Как сообщалось, цены на автогаз в розничных сетях перешли к снижению 16 октября. Средняя по стране стоимость автогаза в сетях АЗС за это время уменьшилась на 41 коп./л.