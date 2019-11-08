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 Нацбанк увеличил покупку валюты на межбанке до $370 миллионов за неделю

Национальный банк Украины (НБУ) за период с 4 по 8 ноября купил на межбанковском валютном рынке $372 млн.

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

В том числе, $30 млн было приобретено по наилучшей цене купли-продажи (с использованием инструмента matching), а еще $342 млн – по единому курсу (с использованием инструмента matching).

В то же время продажу валюты на межбанке на минувшей неделе Нацбанк не осуществлял.

В итоге в целом с начала 2019 года НБУ купил на межбанке $4,98 млрд, продал – $479,23 млн.

Как сообщалось, Национальный банк Украины в период с 28 октября по 1 ноября купил на межбанковском валютном рынке $156,9 млн, что на 74,3% больше, чем неделей ранее.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158633
 
 
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