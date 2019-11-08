 Цены в октябре выросли еще на 0,7%, – Госстат

Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат), передает БизнесЦензор.

С начала года рост цен ускорился до 4,2% по сравнению с 3,4% месяцем ранее.

В годовом измерении рост цен замедлился до 6,5% с 7,5% по итогам сентября.

За первые 10 месяцев 2019 года рост цен составил 8,6%, по сравнению аналогичным периодом прошлого года.

При этом базовая инфляция в октябре 2019 года, по сравнению с сентябрем, замедлилась до 0,7% с 1,2% месяцем ранее, составив с начала года 4,1%.

Согласно подсчетам Госстата, цены на продукты питания и безалкогольные напитки в октябре выросли на 0,9%. Больше всего (на 27,2%) подорожала гречневая крупа. На 9,6-0,6% выросли цены на яйца, овощи, молоко и молочную продукцию, сало, масло, говядину.

В то же время на 2,3-0,3% подешевели сахар, мясо птицы, фрукты, рыба и продукты из рыбы, подсолнечное масло, свинина.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,8%, в т.ч. на табачные изделия – на 1,5%, алкогольные напитки – на 0,1%.

Снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,4% Госстат поясняет снижением цен на природный газ на 4,3%. Вместе с тем произошло повышение тарифов на водоснабжение на 1,9%, канализацию – на 1,6%, платы за аренду жилья – на 0,9%.

Цены на транспорт в целом снизились на 0,7% в основном из-за удешевления проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 5,3% и автомобилей на 1,8%.

В сфере связи цены выросли на 4,2%, что связано с подорожанием мобильной связи на 10,7%.

Как сообщалось, по данным Госстата, потребительские цены в сентябре 2019 года, по сравнению с августом, выросли на 0,7% после снижения в предыдущие три месяца.

При этом в годовом измерении инфляция по итогам сентября снизилась до 7,5% с 8,8% по итогам августа и с 9,1% – по итогам июля.

Нацбанк прогнозирует ее снижение по итогам 2019 года до 6,3% и следующего – до 5% по сравнению с 9,8% в прошлом году и 13,7% – в позапрошлом.