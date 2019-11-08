[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.41 26.88
 Транспорт
  559  0
Все про:Беларусь (555) грузы (507) железная дорога (420) импорт (966) перевозки (252) транспорт (268) вагоны (376)

 За три года украинские предприятия купили за границей 11 тысяч вагонов

В 2015-2018 годах украинские предприятия приобрели почти 25 тыс. вагонов, в том числе 11 тысяч – за границей.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци" в ответ на запрос БизнесЦензора.

"В период 2015-2018 годов в целом было внесено в автоматизированный банк данных "Укрзализныци" информацию о 24 925 вагонов, владельцами которых являются предприятия Украины", – сообщили в ж/д компании.

По данным "Укрзализныци", из почти 25 тысяч вагонов 10,66 тыс. вагонов были приобретены за пределами Украины, в т.ч. в республике Беларусь – 57 вагонов. В ведомстве не уточнили, сколько из общего количества пробретенных вагонов – б/у.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины принял постановление, которое вводит с 20 ноября 2019 года запрет на ввоз железнодорожных вагонов из РФ. До этого планировалось ввести запрет с марта 2020 года.

Этот запрет касается бывших в употреблении (б/у) вагонов из Российской Федерации.

Почему Кабмин еще в 2015 году не запретили ввоз ж/д вагонов из РФ читайте в материале БизнесЦензор Нужны ли Украине списанные российские вагоны.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158614
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Донбасс Дубневич Зеленский Крым Нацполиция НБУ правоохранительные органы Россия СБУ
 
 
 
 
 
 вверх