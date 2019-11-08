 "Укрэнерго" заявило о давлении на компанию после ограничений для электростанций Ахметова

Об этом говорится в заявлении пресс-службы НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук, передает БизнесЦензор.

"В частности в последнее время в СМИ и соцсетях прошла волна публикаций, в которых "Укрэнерго" обвиняют в том, что диспетчеры ОСП якобы умышленно отдают команды на ограничение генерации электроэнергии на ветровых электростанциях (ВЭС) ради поддержки импорта с территории Российской Федерации, и наоборот – в лоббировании интересов владельцев генерации из ВИЭ", – сказано в заявлении.

Также "Укрэнерго" указывает на давление относительно якобы дискриминационного подхода при ограничения генерации на энергоблоках ТЭС и тому подобное.

"В связи с этим заявляем, что оператор системы передачи не может и не будет подвергаться воздействию политических или бизнес-структур. Ведь любые попытки обеспечить интересы какого-то отдельного участника рынка или иного субъекта делают полностью невозможным качественное балансирование системы и обеспечение энергетической безопасности Украины. Более того, такие предвзятые действия неизбежно приведут к массовым отключениям потребителей электроэнергии", – подчеркивают в компании.

В "Укрэнерго" пояснили, что все срочные ограничения генерации на энергоблоках ТЭС для балансировки энергосистемы были пропорциональными установленной мощности того или иного объекта генерации насколько это было возможно.

В свою очередь необходимость ограничения генерации на ВЭС 5 ноября была обусловлена ​​совпадением нескольких факторов: аномально высокой температурой воздуха для этого времени года, увеличением генерации электроэнергии на ТЭЦ из-за начала отопительного сезона, а также значительным увеличением доли СЭС и ВЭС в энергосистеме во втором полугодии 2019 года.

"В результате плановые объемы купли-продажи электроэнергии в ноябре оказались значительно завышенными, то есть было продано гораздо больше электроэнергии, чем фактически потреблено. Это вызвало необходимость ограничивать большое количество блоков тепловой генерации. А когда были исчерпаны все предложения участников рынка для балансировки – ограничивать генерацию больших ВЭС", – пояснили в "Укрэнерго".

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В то же время в компании напомнили, что действующее законодательство и соглашения о параллельной работе со странами ЕС, с Беларусью и Россией не позволяют ограничивать импортно-экспортные операции в конкретный момент времени на следующий час без необходимости аварийных ремонтов.

Такая корректировка графиков импорта/экспорта со странами ЕС возможно только за один день до фактической поставки, а с РФ – за два дня.

"Поэтому 5 ноября "Укрэнерго" срочно приняло решение скорректировать графики поставок из Беларуси на 6 ноября, и с РФ – на 7 ноября, чтобы не нарушать условия наших договоров и не получить возможных финансовых последствий", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, НЭК "Укрэнерго" ночью 5 ноября впервые вынужденно ограничила выработку "зеленой" генерации в составе Ботиевской, Приморской-1 и Орловской ВЭС (все – группа "ДТЭК" Рината Ахметова) из-за снижения потребления электроэнергии, вызванного теплым ноябрем. В то же время компании придется компенсировать ВЭС стоимость недовыработанной ими электроэнергии по высокому "зеленому тарифу".

При этом были отключены в резерв (или перенесен пуск на дневное время) семь энергоблоков на ТЭС. Также диспетчерам пришлось разгрузить более чем на 500 МВт относительно коммерческого графика ТЭЦ и ТЭС, которые оставались в работе.

6 ноября "Укрэнерго" также начало ограничение импорта электрической энергии.

Напомним, 1 июля 2019 года согласно закону "О рынке электроэнергии", принятому в апреле 2017 года, в Украине запущен новый оптовый рынок электроэнергии.

Он предусматривает переход от работы по модели единого покупателя к конкурентному механизму, предусматривающему двусторонние договора (ДД) между производителями и крупными потребителями, поставщиками, рынок "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточный рынок (ВСР, на нем закупается электроэнергия на ближайшие часы), балансирующий рынок (где будут рассчитываться разница между прогнозным и фактическим объемом потребления и его стоимость), рынок вспомогательных услуг.