 "Укрзализныця" хочет покупать электроэнергию напрямую у "Энергоатома"

Об этом сообщил председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

"Я считаю целесообразным дать нам статус базового потребителя. Мы потребляем большие объемы электроэнергии. Мы хотели бы закупать этот объем непосредственно у НАЭК "Энергоатом", но не можем, потому что они продают энергию на энергорынок. Они – стабильный производитель, мы – стабильный покупатель, надо это совместить", – сказал Кравцов.

По словам главы "Укрзализныци", сейчас этот вопрос находится в процессе обсуждения.

"Министерство инфраструктуры помогает нам в переговорах с Министерством энергетики и защиты окружающей среды. Жду положительного результата", – добавил Кравцов.

Говоря о работе рынка электроэнергии, глава компании отметил, что в целом его запуск является позитивным нововведением, хотя и с его внедрением стоимость электроэнергии возросла.

"Но на рынке могут быть точечные манипуляции, и есть смысл вывести нас из зоны этих рисков", – сказал глава "Укрзализныци".

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Как сообщалось, ранее глава правлении "Укрзализныци" Евгений Кравцов в интервью БизнесЦензор заявил, что повышение цен на электроэнергию, которое произошло после запуска оптового рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года, приведет к повышению тарифов "Укрзализныци" на перевозку грузов и пассажиров в 2020 году.

Напомним, 1 июля 2019 года согласно закону "О рынке электроэнергии", принятому в апреле 2017 года, в Украине запущен новый оптовый рынок электроэнергии.

Он предусматривает переход от работы по модели единого покупателя к конкурентному механизму, предусматривающему двусторонние договора (ДД) между производителями и крупными потребителями, поставщиками, рынок "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточный рынок (ВСР, на нем закупается электроэнергия на ближайшие часы), балансирующий рынок (где будут рассчитываться разница между прогнозным и фактическим объемом потребления и его стоимость), рынок вспомогательных услуг.

Как сообщал БЦ, с запуском рынка электроэнергия для промышленных потребителей подорожала в среднем на 25%. Главным выгодополучателем запуска нового механизма поставок электроэнергии стал энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова.