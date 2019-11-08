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 Рада может разблокировать работу Совета НБУ в ближайшее время, – Рожкова

Национальный банк Украины (НБУ) надеется, что Верховая Рада в ближайшие дни утвердит кандидатуру главного эксперта секретариата Совета НБУ Виталия Шапрана на освободившееся после ухода Тимофея Милованова место в совете НБУ по квоте Рады, что позволит решить сложности с избранием главы Совета НБУ.

Об этом на брифинге сообщила первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы рассчитываем, что в ближайшее время, максимум пять дней, Верховная Рада утвердит эту кандидатуру (Шапрана), и мы будем иметь еще одного члена Совета. И в этом случае эта ситуация (отсутствие главы Совета НБУ, – ред.) решится очень быстро", – сказала Рожкова.

Как сообщалось, Как сообщалось, Нацбанк, не дожидаясь голосования в Раде по кандидатуре нового члена Совета НБУ, инициировал внеочередное собрание совета 7 ноября, чтобы утвердить до 15 ноября смету, необходимую для утверждения госбюджета на 2020 год. Однако оно не состоялось, поскольку члены Совета не смогли выбрать председательствующего: голоса распределились 4 на 4.

Совет НБУ на заседании 22 октября в связи с окончанием 26 октября полномочий главы совета Богдана Данилишина голосовал за продление его полномочий на срок до очередных выборов. По мнению Данилишина, такое решение было принято, тогда как другие члены совета считают иначе, указывая, что "за" проголосовало лишь четыре члена совета из восьми присутствующих, а для принятия решения необходимо большинство.

В отсутствие полномочного главы совета его обязанности мог бы исполнять заместитель, однако после перехода Тимофея Милованова на работу в Кабмин эта должность в совете также вакантна.

Ранее финансовый комитет рады уже отобрал кандидатуру главного эксперта секретариата совета НБУ Виталия Шапрана на освободившееся после ухода Милованова девятое место совете по квоте Рады. Эта кандидатура должна быть вынесена на утверждение парламента.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158603
 
 
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