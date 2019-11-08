 Зеленский сменил руководителя главного управления СБУ по борьбе с коррупцией

Как передает БизнесЦензор, соответствующие указы президента №827/2019 и №823/2019 от 8 ноября обнародованы на сайте главы государства.

Перед этим указом №826/2019 президент уволил Нескоромного с должности заместителя главы СБУ.

Кроме того, Зеленский указами №824-825/2019 уволил заместителей главы СБУ Анатолия Дублика и Вадима Пояркова.

В то же время указом №828/2019 на должность замглавы СБУ назначен Владимир Горбенко.

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Владислав Бухарев, генерал-лейтенант налоговой милиции. В 2014 году работал в Службе безопасности Украины на должности первого заместителя главы СБУ — начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Также был офицером по особым поручениям главы СБУ. С 2014 по 2019 гг. был нардепом от "Батькивщины". 11 июня Зеленский назначил Бухарева главой Службы внешней разведки. 12 сентября Зеленский назначил Бухарева первым замглавы СБУ.

Нескоромный был назначен заместителем главы СБУ 1 июля 2019 г. Дмитрий Нескоромный прошел по всей карьерной лестнице в главке "К" СБУ до заместителя начальника. Он принимал участие в задержании "бриллиантовых прокуроров". 27 февраля 2017 года начальник управления "К" Павел Демчина, пришедший на место Виктора Трепака, уволил Нескоромного.

Вадим Поярков был назначен замглавы СБУ Петром Порошенко в 2016 году. Ранее он занимал должность начальника управления СБУ в Днепропетровской области.

Анатолий Дублик был назначен замглавы СБУ 4 июля 2019 года, до этого он занимал должность начальника департамента СБУ по защите национальной государственности.