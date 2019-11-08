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Все про:Кабмин (3580) охрана (34) Дмитрий Дубилет (24)

 Дубилет попросил личную охрану

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет обратился в Управление государственной охраны с просьбой предоставить ему охрану.

Как передает БизнесЦензор, об этом Дубилет сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Я обратился сегодня в Управление государственной охраны с просьбой выделить мне охрану. Когда я шел в Кабмин, я был уверен, что моя должность будет столь технократической, что кому-кому, а мне это точно не понадобится. Но, видимо, не в украинской политике", – отметил министр.

По словам Дубилета, сейчас вокруг своей зоны деятельности он видит "две зоны напряжения".

"Во-первых, я координирую проект по борьбе с теневым алкоголем. Это – огромный и дикий рынок. Надеюсь, что мы сможем показать здесь результаты и добавить в украинский бюджет 5-10 млрд грн в год, а украинцы станут меньше травиться и умирать", – сообщил министр.

"Во-вторых, я один из координаторов проведения конкурсов на государственные топ-должности. Мы сейчас делаем перезагрузку власти по всем государственным органам, предприятиям, учреждениям. Почему некоторые стороны считают, что у меня или моих коллег могут быть рычаги влияния на конкурсную комиссию", – добавил Дубилет.

Как сообщалось, 29 августа Верховная Рада поддержала кандидатуры на должности членов нового Кабинета министров, предложенные новоназначенным премьер-министром Алексеем Гончаруком от имени парламентской коалиции (фракция "Слуга народа"), в частности Дмитрия Дубилета – на должность министра Кабинета министров.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158579
 
 
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Министр кабинета министров, и сколько-же там министров в кабинете министров???
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