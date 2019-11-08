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Все про:КГГА (507) обыск (324) СБУ (460)

 СБУ проводит обыски в столичном бизнес-центре "Парус" (обновлено)

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в пятницу в Киеве проводят следственные действия в бизнес-центре "Парус".

Как сообщили в СБУ, обыски проходят в рамках расследования дела о хищении государственных средств должностными лицами Киевской городской государственной администрации (КГГА), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"СБУ проводит обыски в адвокатском объединении по делу о хищении государственных средств должностными лицами КГГА", – сообщили в спецслужбе.

Как стало известно агентству, следственные действия проходят в адвокатском объединении "Турчинов и партнеры".

Как сообщили позднее в пресс-службе СБУ, обыски связаны с расследованием противоправных действий чиновников Киевской городской госадминистрации при реализации проекта "Строительство Большой Окружной дороги".

По данным следствия, чиновники КГГА совместно с должностными лицами коммунальных и частных предприятий намеревались присвоить значительную сумму средств из почти 1 млрд грн, выделенных из бюджета на строительство.

"Сейчас в Киеве проходят обыски в офисе адвокатского объединения, которое представляет интересы одной из коммерческих структур, задействованных в проекте. Правоохранители проводят следственные действия для выявления документации и других доказательств, подтверждающих противоправную деятельность должностных лиц КГГА", – сказано в сообщении.

Досудебное расследование по указанному делу начато по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158573
 
   
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Я на спектакль приглашаю,
Там будет множество затей,
Я этих кукол обожаю,
Как будто собственных детей.
Мы вам покажем представленье,
Ах, это просто загляденье,
Эх, это просто наслажденье,
Ух, это просто объеденье.
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Ну и что они там ищут?? Шпионов и диверсантов? Или как всегда просто поживиться???
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клюнули на фамилию знакомую - Турчинов ))
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роют землю,надо что то предьявить зелебобам отток пассажиров идет
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а ничего, что МАУ Коломойши должно Украєроруху больше 1 млрда гривень?
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"По данным следствия, чиновники КГГА совместно с должностными лицами коммунальных и частных предприятий НАМЕРЕВАЛИСЬ присвоить значительную сумму средств из почти 1 млрд грн, выделенных из бюджета на строительство."

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158573

То есть, еще не присвоили. Похоже на очередную пиар-компанию или запугивание.
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Там кстати и офис недобитого сала, если что!
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