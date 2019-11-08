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 Транспорт, Корпоративные отношения
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Все про:авиация (1126) долг (1265) Коломойский (944) Украэрорух (41) МАУ (284) авиасообщение (1372)

 Долг МАУ Коломойского перед "Украэрорухом" достиг 1 миллиарда

Задолженность авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) за аэронавигационное обслуживание с учетом штрафных санкций составляет около 1 млрд грн.

Об этом и.о. директора Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух") Андрей Ярмак сообщил в интервью ЦТС, передает БизнесЦензор.

"Общий порядок цифр такой, однако эта сумма включает и плату за предоставленные услуги, и штрафные санкции, и текущие платежи", – подтвердил Ярмак.

По словам главы "Украэроруха", сейчас МАУ возобновила оплату предоставляемых услуг, однако еще не представила предложений об урегулировании задолженности.

"После моего назначения на должность мы активизировали диалог. Авиакомпания возобновила оплату, но при этом мы ждем предложения о том, каким образом она планирует реструктуризировать имеющие финансовые обязательства", – сказал Ярмак.

При этом глава госпредприятия отметил, что у других авиакомпаний значительных долгов перед "Украэрорухом" нет.

"Как правило, все компании оплачивают счета своевременно", – добавил Ярмак.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью РБК-Украина заявил, что МАУ обсуждает график погашения долгов с "Украэрорухом".

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Как сообщалось, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" закончила 2018 год с чистым убытком 2,7 млрд грн, что в 8,9 раза превышает показатель 2017 года.

Авиакомпания МАУ основана в 1992 году. Согласно данным системы раскрытия информации НКЦБФР и госреестра юридических и физических лиц-предпринимателей, 100% прямо или опосредованно контролирует кипрская "Онтобет Промоушинз Лимитед", бенецифиары которой не разглашаются. Одним из конечных бенефициаров авиакомпании является олигарх Игорь Коломойский, которому, по его словам, принадлежит 25% компании.

Ранее руководство МАУ неоднократно требовало предоставления государством компенсаций убытков, поясняя их необходимостью облета воздушного пространства Востока Украины, Крыма и территории РФ, высокими акцизами на авиационное топливо и завышенными ставками на аэронавигационное обслуживание.

Совладелец МАУ Арон Майберг заявлял, что за последние 5 лет авиакомпания переплатила $216 млн из-за необходимости облета Востока Украины, Крыма и территории РФ.

При этом долг авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) перед госпредприятием "Международный аэропорт "Борисполь" составляет около 300 млн грн. Кроме того, авиакомпания имеет задолженность перед Госавиаслужбой, которую оспаривает в судах.

В настоящее время в состав флота МАУ входят 42 авиалайнера различных модификаций, включая 28 среднемагистральных Boeing 737 NG со средним возрастом 9,7 лет. Средний возраст парка авиакомпании - 11,6 лет.

МАУ выполняет более 1100 регулярных рейсов в неделю. Базовым аэропортом является международный аэропорт "Борисполь" (KBP).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158570
 
 
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Долги отдают только трусы,Игорь Валериевич к таким не относится!
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ну це ж знов петя винен, вірно зєлєбені ?
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Звісно. Клятий Свинобарига все вкрав і борги повісив на чесного патріота ігарьвалєріча.
А ще заставив його купляти електроенергію у *****.
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Игорь Валерьевич всем простил свои долги..
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Ну вот-же валяется миллиард.. просто бери и все... Ах, это нашего президента Коломойского деньги...А зам. его зеленский что думает?
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А как вы думаете у нас можно уничтожить конкурирующие авиакомпании,берешь перекладываешь свои долги на государство,ставишь своего президента,тебе все прощают и ты на коне ! Вернее на шее у одураченного лохтората !
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Один раз в жизни мне довелось лететь компанией Коломойского. Тогда это был "Аэросвіт". После полета я принял решение никогда больше не пользовыаться услугами этой сверхжадной компании. ... "Аєросвіт" Беня банкротил набрав долгов на 4,3 млрд, (все выводил в офшоры) имея активов и пассивов на 2,1. Чистая прибыль Бени от банкротства составила 2,2 миллиарда. Теперь снова те же грабли для идиотов которые дают жиду в долг. У него же идея только одна - ложь в глаза (*****) и "долги платят только лохи". И лохи почему то всегда управляют государством...
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"По словам главы "Украэроруха", сейчас МАУ возобновила оплату предоставляемых услуг....."
Эх, а Беня так радовался!
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