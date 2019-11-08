 Нацбанк обнаружил потребность банков в докапитализации на 35 миллиардов

Об этом свидетельствуют результаты ежегодной оценки устойчивости банков, которое Национальный банк Украины (НБУ) проводил с мая 2019 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

В рамках оценки устойчивости все банки проходили оценку качества активов, дополнительно проходили стресс-тестирование 29 банков, на которые совокупно приходится 93% активов банковской системы по состоянию на начало этого года. Стресс-тестирование проводилось по двум макроэкономическими сценариями – базовому и неблагоприятному.

"Среди учреждений, проходивших стресс-тестирование, для ряда банков возникает потребность в капитале. Так, по базовому макроэкономическому сценарию для 11 банков возникает потребность в дополнительном капитале на сумму 35,2 млрд грн. По неблагоприятному макроэкономическому сценарию эти же учреждения, а также еще 7 банков потребуют уже 73,8 млрд грн", – сказано в сообщении.

Как пояснили в НБУ, это во многом обусловлено амортизацией залога, то есть постепенным исключением залогов по неработающим кредитам из оценки кредитного риска.

Как уточнила на брифинге первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, основные претензии регулятора касаются двух государственных банков, которые имеют очень большое количество неработающих кредитов на своих балансах, двух банков с российским капиталом и "Укрсоцбанка".

"Остальные банки нуждались в докапитализации на 5 млрд грн по базовому сценарию и на 12 млрд грн – по негативному", – отметила глава НБУ.

Рожкова пояснила, что реальной необходимости в докапитализации указанных 5 банков может не быть. Так, один из российских банков сокращает свою деятельность, объявив о прекращении обслуживания физлиц ("Проминвестбанк", – ред.), второй из указанных российских банков завершает процесс докапитализации, в связи с этим резальтаты стресс-тестов этих финучреждений не представляют угрозы. В свою очередь "Укрсоцбанк" находился в процессе присоединения к "Альфа-банку" и этот процесс уже завершен, в связи с чем деятельность банка также уже не несет рисков.

По словам замглавы Нацбанка, государственные банки также могут избежать потребности в докапитализации, если правительство разрешит направлять полученную ими прибыль на пополнение капитала.

Банки, которые по результатам стресс-тестирования нуждаются в докапитализации, должны будут соблюдать определенные Национальным банком требования по достаточности капитала, или же осуществить меры по снижению профиля рисков, то есть выполнить реструктуризацию.

"Эти меры могут включать улучшение качества кредитного портфеля, оптимизацию структуры активов и пассивов, корректировки бизнес модели. В случае реализации таких мероприятий требования могут быть смягчены или отменены. Срок выполнения требований – до конца сентября 2020 года", – сказано в сообщении.

В то же время те банки, которые по результатам стресс-тестирования этого и предыдущих лет не нуждались в дополнительном капитале, в 2020 году не будут проходить стресс-тестирование, а только оценку качества активов.

Подробную информацию о результатах прохождения оценки устойчивости в разрезе банков НБУ обнародует в конце декабря 2019 года.

Как сообщалось, ранее "Проминвестбанк" (ПИБ) объявил, что в рамках изменения стратегии постепенно прекращает работу с физическими лицами. В частности, с 1 декабря банк прекращается обслуживание платежных карт международной платежной системы MasterСard.

При этом по итогам января-сентября 2019 года "Проминвестбанк" сократил депозитный портфель в 12 раз – с 6,15 млрд грн до 519,8 млн грн.