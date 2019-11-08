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 Вложения иностранцев в облигации внутреннего займа достигли рекордных 102 миллиарда

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 8 ноября нерезидентов увеличился на 0,95 млрд грн (на 0,97%) до 101,98 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время портфель ОВГЗ в собственности украинских банков уменьшился на 1,65 млрд грн (на 0,49%) – до 332,35 млрд грн.

Объем ОВГЗ в собственности Нацбанка остался без изменений, физлиц – увеличился на 0,02 млрд грн – до 9,6 млрд грн, юрлиц – вырос на 0,02 млрд грн – до 26,41 млрд грн.

Согласно данным НБУ, в целом портфель ОВГЗ сократился на 0,62 млрд грн (на 0,08%) – до 807,39 млрд грн.

Как сообщалось, Министерство финансов на первичных аукционах 29 октября сократило поступления от размещения облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) до 1,57 млрд грн, по сравнению с 3,01 млрд грн неделей ранее, снизив ставки по одно- и двухлетним облигациям.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158555
 
 
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