 АМКУ одобрил передачу Новинскому части активов Григоришина

Об этом со ссылкой на пресс-службу АМКУ сообщает БизнесЦензор.

"Предоставлено разрешение на приобретение в собственность компанией Great Station Properties S.A. (г. Панама, Республика Панама) акций акционерного общества "Харьковоблэнерго" (г. Харьков, Украина), что обеспечивает превышение 25% голосов в высшем органе управления общества", - говорится в решении комитета.

Также АМКУ дал разрешение на приобретение акций в ряде других компаний:

Предоставлено разрешение компаниям Inter Growth Investments Limited (г. Лимасол, Кипр), Great Station Properties S.A. (г. Панама, Республика Панама) на приобретение совместного контроля над компанией Stremvol Holdings Limited (г. Лимасол, Кипр).

Предоставлено разрешение на приобретение в собственность компанией Great Station Properties S.A. (г. Панама, Республика Панама) акций ЧАО "Харьковэнергосбыт" (Харьков, Украина), что обеспечивает превышение 25% голосов в управлении компанией.

Предоставлено разрешение компаниям Inter Growth Investments Limited (г. Лимасол, Кипр), Great Station Properties SA (г. Панама, Республика Панама) на приобретение совместного контроля над компанией Estival Trading Limited (г. Лимасол, Кипр).

Предоставлено разрешение компаниям Inter Growth Investments Limited (г. Лимасол, Кипр), Great Station Properties SA (г. Панама, Республика Панама) на приобретение совместного контроля над компанией Osiate Maritime Limited (г. Лимасол, Кипр).

Как писал Бизнес Цензор, большинство из указанных в сообщении АМКУ кипрских компаний связаны с "Сумским НПО" и его акционерами Константином Григоришиным, Вадимом Новинским и Владимиром Лукьяненко. Корпоративный конфликт между ними в 2017 году в Лондонском арбитраже закончился поражением Григоришина, которого суд обязал выплатить партнерам $300 млн.

В октябре 2018 года нардеп от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский заявлял, что группа "Энергетический стандарт" Григоришина еще не выплатила ему и Владимиру Лукьяненко причитающуюся сумму, но ведутся переговоры о возможном компромисса в этом вопросе.

По данным НКЦБФР, кипрской Stremvol Holdings Limited принадлежит 83,74% акций ПАО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение", конечным бенефициаром и гендиректором которого указан гражданин РФ Владимир Лукьяненко. Еще одним бенефициаром числится болгарин Максим Марков, на которого была записана часть активов Константина Григоришина.

Кипрская компания Garensia Enterprises Limited, которую связывают с группой "Энергетический Стандарт" Григоришина ранее владела 26,63% акций ПАО "Черкассыоблэнерго". В 2016 году они были переведены на КУА "Сварог Эссет Менеджмент" Григоришина. При этом Garensia Enterprises Limited до сих пор владеет 29,8% акций "Харьковоблэнерго".

Great Station Properties S.A. владеет акциями основного акционера сумского предприятия – кипрской Stremvol Holdings Limited.

В конце 2012 года "Смарт-холдинг" Вадима Новинского приобрел у сына экс-гендиректора Сумского НПО Владимира Лукьяненко-младшего 25% акций Great Station Properties, которая в свою очередь владеет 48,9% акций Stremvol Holdings.

Григоришин через UMS Holding владеет 51% Stremvol Holdings. Лукьяненко также предоставил "Смарт-холдингу" опцион на выкуп акций Great Station Properties. Таким образом, Новинский стал владельцем 10,04% акций завода, а в будущем планировал увеличить долю до 40,04%.

Inter Growth Investments Limited также была крупным акционером "Сумского НПО" до этой сделки, ей принадлежал 31,12% акций.

По данным ГФС, Inter Growth Investments Limited в 2012 году была подконтрольна группе "Энергетический стандарт" Костантина Григоришина. Однако в российских реестрах ранее она была указана, как аффилированная с Лукьяненко.

Об остальных кипрских компаниях инфромации в открытых источниках обнаружить не удалось.

Как сообщалось, группа "Энергетический стандарт" украинско-российского бизнесмена Константина Григоришина окончательно проиграла Вадиму Новинскому и Владимиру Лукьяненко арбитражный спор в Великобритании на более чем $300 млн в корпоративном конфликте вокруг ПАО "Сумское НПО".

В частности, в октябре 2017 года Высокий суд Англии и Уэльса отказал адвокатам Григоришина в апелляции на решение Лондонского коммерческого арбитража от 9 мая 2016 года, который постановил "Энергетическому стандарту" выплатить более $305,8 млн Новинскому и Владимиру Лукьяненко-младшему.

Из общей суммы, $55,8 млн касаются нарушения акционерного соглашения (JVA) со стороны Григоришина. Эти нарушения заключаются в выводе средств из "Сумского НПО" в пользу компаний "Техноимопрт" и ООО "Энергетический стандарт", подконтрольных Григоришину.

В частности, в 2011-2013 годах машиностроительное предприятие поставляло продукцию через "Техноимопрт" и "Энергетический стандарт", таким образом занизив доходы второго акционера НПО – Владимира Лукьяненко-младшего.

Остальная часть суммы ($250 млн) касается "опционного соглашения". Согласно решению арбитражного суда эту сумму Григоришин обязан заплатить Новинскому, чтобы выполнить обязательства по пут-опциону.

Напомним, АМКУ начал рассмотрение дел о предоставлении разрешения на концентрацию между кипрскими компаниями Inter Growth Investments Limited, Stremvol Holdings Limited, Osiate Maritime Limited, Estival Trading Limited, Garensia Enterprises Limited, а также панамской Great Station Properties SA.

"Согласно материалам заявлений объектами приобретения являются: миноритарные пакеты акций субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность по распределению и поставке электрической энергии в пределах Харьковской области", – сообщал АМКУ.

Также частью сделки являются субъекты хозяйствования, которые осуществляют деятельность на украинском рынках: химического оборудования и продукции; поршневых компрессоров; насосного оборудования; запорной регулирующей арматуры; спецоборудования для нефтяной и газовой промышленности; утяжеленных бурильных и ведущих труб; углеродных поковок и литья; легированных и высоколегированных сталей.

"При определенных условиях, эти концентрации могут негативно влиять на вертикальные рынки нефтегазового комплекса и приводить к существенному ограничению конкуренции на таких рынках. Также не исключается подпадания под запрет в соответствии с законом "О санкциях", – отмечается в сообщении.