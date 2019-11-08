 Польша оштрафовала французскую Engie на $45 миллионов из-за "Северного потока-2" (обновлено)

Как сообщает польский регулятор, штраф для Engie за "упорный и безосновательный отказ" предоставить информацию составит 172 млн злотых ($45 млн), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Максимальный размер штрафа за подобного рода нарушения мог составить 50 млн евро, но UOKIK выписал штраф меньше, так как санкция налагается впервые.

Регулятор все еще анализирует документу по делу Nord Stream 2, отмечает Bloomberg.

Антимонопольный орган Польши в апреле 2018 года инициировал антимонопольное расследование относительно предполагаемой концентрации ПАО "Газпром" (MOEX: GAZP) и иностранных инвесторов в ходе реализации проекта "Северный поток-2" (по основанию "создание совместного предприятия без получения предварительного согласия президента UOKIK"). "Газпром" в июне 2018 года направил в адрес UOKIK возражения на его позицию и ходатайствовал о прекращении процедуры антимонопольного расследования.

Польский антимонопольный орган придерживается позиции, что заключенные в апреле 2018 г. финансовые соглашения по проекту преследуют ту же цель, что и создание совместного предприятия и, соответственно, требуют согласия UOKIK.

В уведомлении указано, что в соответствии с законодательством Польши президент UOKIK вправе применить определенные санкции к компаниям, которые, по его мнению, осуществляют концентрацию без получения согласия UOKIK (в частности, наложить штраф до 10% годового оборота соответствующего лица).

Ранее UOKiK выпустил "Заявление о возражениях" на заявку о формировании консорциума "Северный поток 2" ввиду того, что сделка может привести к ограничению конкуренции и дальнейшему укреплению переговорных позиций ПАО "Газпром" по отношению к клиентам в стране. В результате из-за позиции Польши иностранным партнерам и "Газпрому" не удалось создать компанию-оператора для строительства "Северного потока 2", как в случае со строительством "Северного потока 1". В итоге газопровод строит 100-процентная дочерняя компания "Газпрома" Nord Stream 2 AG, а европейские партнеры финансируют проект как кредиторы.