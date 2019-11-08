 Мировой долг превысили $180 триллионов

Об этом со ссылкой на РБК сообщает БизнесЦензор.

По ее словам, две трети всей задолженности лежит на частном секторе. Таких цифр планета не видела со Второй мировой войны. Государственный долг при этом достиг максимума с 1980-х годов.

Георгиева признала, что идея брать деньги сейчас, а возвращать их потом уходит корнями в далекое прошлое. Еще в древнем мире люди брали в долг на приобретение семян, а долг возвращали после сбора урожая. "Вот и сейчас банки и кредиторы продолжают играть важную роль в посадке семян для будущего процветания", — сказала директор-распорядитель МВФ.

При этом она добавила, что история знала и негативные стороны дачи денег в долг, когда ничем не подкрепленный кредитный бум приводил к мировому финансовому кризису. И нынешний объем долга, по словам Георгиевой, как раз угрожает экономической стабильности. "Из-за высокого долгового бремени многие правительства, компании и семьи становятся очень уязвимыми в случае резкого ухудшения финансовой ситуации", — отметила она. Среди потенциальных современных угроз Георгиева назвала торговые войны, неопределенную ситуацию с Brexit, а также геополитические риски.

Чтобы избежать проблем, Георгиева предложила более аккуратно относиться к заимствованиям, делая большую ставку на инвестиции. По ее словам, долговая практика должна быть максимально открытой и контролироваться государственными органами.

"Наша совместная задача — помочь государствам правильно посадить семена, чтобы будущие поколения могли собрать богатый урожай", — сказала Георгиева.