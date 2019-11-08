 "А-Банк" Суркисов увеличил уставный капитал в 1,6 раза

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации НКЦБФР 7 ноября, решение об увеличении уставного капитала акционеры банка приняли на годовом собрании 22 апреля.

Акцент-Банк основан в 1992 году.

По данным НБУ на 1 января 2019 года, крупнейшими акционерами банка являются Игорь Суркис (32,4368%), Григорий Суркис (32,1991%), Светлана Суркис (16,0975%), Марина Суркис (16,0975%).

Согласно данным Нацбанка, Акцент-Банк на 1 июля 2019 года по размеру общих активов (7,013 млрд грн) занимал 26-е место среди 76 действовавших в стране банков.