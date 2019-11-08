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Все про:Газпром (1345) Польша (828) Северный поток (508)

 Антимонопольный комитет Польши объявит штраф за "Северный поток-2", – СМИ

Сегодня Антимонопольный комитет Польши (UOKiK) объявит о самом высоком за всю историю работы органа штрафе для компаний, занимающихся строительством газопровода "Северный поток-2", сообщает польское издание Biznesalert.

Об этом со ссылкой на УНИАН сообщает БизнесЦензор.

Отмечается, что в пятницу на пресс-конференции в 12:00 по Киеву антимонопольный регулятор объявит самый "высокий штраф в своей истории". В сообщении говорится, что антимонопольный орган Польши в мае 2018 года возбудил дело против "Газпрома" и пяти международных организаций, ответственных за финансирование газопровода "Северный поток-2".

Проектом "Северный поток-2" предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планируется построить рядом с уже существующим "Северным потоком-1".

Строительство газопровода планировали завершить до конца 2019 года. В конце марта - начале апреля 2018 года компания Nord Stream 2 (оператор проекта строительства газопровода "Северный поток-2") получила разрешение на строительство газопровода от Германии и Финляндии, а в июне - от Швеции.

В конце октября этого года Датское энергетическое агентство выдало разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" на континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма (остров в Дании) протяженностью 147 км. Украина выступает против строительства "Северного потока-2".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158507
 
   
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