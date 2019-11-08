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 США и Китай договорились о взаимной отмене пошлин на товары

США и Китай договорились о взаимной отмене пошлин на товары друг друга в рамках "первой фазы" торговой сделки, если она будет завершена, сообщили в четверг чиновники обеих стран, что спровоцировало разногласия среди ряда советников американского президента Дональда Трампа.

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

Министерство коммерции Китая сообщило, что страны договорились о поэтапной отмене пошлин, не уточнив конкретных сроков.

Американский чиновник, говоривший на условиях анонимности, подтвердил, что отмена пошлин станет частью "первой фазы" торгового соглашения, которое все еще составляется для подписания Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.

Однако торговый советник Белого дома Питер Наварро сказал в интервью Fox Business Network: "На данный момент нет никакого соглашения об отмене каких-либо действующих пошлин в качестве условия для первой фазы сделки".

Эксперты предупреждают, что соглашение все равно может провалиться.

"Конкретного соглашения о поэтапной отмене пошлин нет", - сказал Майкл Пиллсбери, внешний советник Трампа.

Если "первая фаза" торговой сделки будет завершена и подписана, ожидается, что она будет включать обещание США отменить пошлины на китайский импорт стоимостью около $156 миллиардов, которые должны вступить в силу 15 декабря и распространиться на мобильные телефоны, ноутбуки и игрушки.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158501
 
 
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