 США и Китай договорились о взаимной отмене пошлин на товары

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.
Министерство коммерции Китая сообщило, что страны договорились о поэтапной отмене пошлин, не уточнив конкретных сроков.
Американский чиновник, говоривший на условиях анонимности, подтвердил, что отмена пошлин станет частью "первой фазы" торгового соглашения, которое все еще составляется для подписания Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.
Однако торговый советник Белого дома Питер Наварро сказал в интервью Fox Business Network: "На данный момент нет никакого соглашения об отмене каких-либо действующих пошлин в качестве условия для первой фазы сделки".
Эксперты предупреждают, что соглашение все равно может провалиться.
"Конкретного соглашения о поэтапной отмене пошлин нет", - сказал Майкл Пиллсбери, внешний советник Трампа.
Если "первая фаза" торговой сделки будет завершена и подписана, ожидается, что она будет включать обещание США отменить пошлины на китайский импорт стоимостью около $156 миллиардов, которые должны вступить в силу 15 декабря и распространиться на мобильные телефоны, ноутбуки и игрушки.