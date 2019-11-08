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 Китай заявил о начале разработки сетей 6G

Министерство науки и технологий Китая сообщило о начале параллельной разработки сетей 6G двумя группами, передает CNBC.

Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.

В одну из них войдут представители заинтересованных министерств, в другую – специалисты из 37 университетов, исследовательских институтов и технологических компаний. Каждая группа должна будет представить министерству науки свои предложения.

Замминистра науки Ван Си заявил, что разработка 6G находится на зачаточном уровне. По его словам, пока не ясно, как технически реализовать поставленную задачу.

Как отмечает телеканал, сейчас большинство людей пользуются устройствами, поддерживающими сети 4G. Несмотря на ажиотаж вокруг 5G, все еще не ясно, какое влияние сети нового поколения могут оказать на отрасль и потребителя, какие преимущества у 5G помимо высокой скорости загрузки.

Сейчас Южная Корея является единственной страной, кроме Китая, где происходит внедрение 5G повсеместно. Развертывание сетей 5G в таких странах, как Великобритания и США, происходит более ограниченно и сфокусировано на нескольких городах.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158497
 
 
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Министерство науки и технологий Китая, а как тебе установка современного таксофона в центре Донецка?
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