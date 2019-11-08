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 Суд оштрафовал Трампа на $2 миллиона

Суд в Нью-Йорке обязал президента США Дональда Трампа выплатить ряду некоммерческих организаций $2 млн за использование его благотворительного фонда Trump Foundation для продвижения собственных политических и деловых интересов.

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

Иск летом 2018 года подала генеральная прокуратура Нью-Йорка. В нём говорилось, что Трамп и трое его детей нарушили законодательство о финансировании избирательных кампаний. Собранные с помощью фонда почти 3 миллиона долларов были в дальнейшем использованы в президентской кампании Трампа в 2016 году, утверждалось в иске. Кроме того, по версии прокуратуры ,часть денег Трамп потратил на личные нужды.

Трамп признал, что он лично принял решение о злоупотреблении средствами фонда. Президент и офис генпрокурора Нью-Йорка договорились о том, что решение о сумме штрафа, который должен быть выплачен главой государства, будет оставлено за судьей.

В прошлом месяце юристы Трампа и генеральная прокуратура Нью-Йорка заключили соглашение о роспуске фонда и перераспределении средств (более полутора миллионов долларов), остававшихся на счетах Trump Foundation, другим некоммерческим организациям.

Штраф, который будет выплачен Трампом, и оставшиеся средства Trump Foundation будут поровну разделены между восемью некоммерческими организациями, среди которых присутствуют фонды, занимающиеся раздачей бесплатной еды нуждающимся и финансированием обучения афроамериканцев, а также Музей памяти жертв Холокоста.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158489
 
 
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