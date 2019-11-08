 РФ начала продажу железнодорожных билетов в оккупированный Крым

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Билеты продает московская транспортная компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).

Пассажирские поезда из РФ начнут курсировать по Крымскому мосту с третьей декады декабря. С 23 декабря из Санкт-Петербурга в Севастополь начнет ходить поезд №7/8 (время в пути составит 43,5 часа), с 24 декабря - состав №27/28 из Москвы в Симферополь (время в пути - 33 часа). Курсировать по этим маршрутам будут именные составы дальнего следования "Таврия".

Из Петербурга в Севастополь пустят пять одноэтажных поездов с купейными и плацкартными вагонам. Из Москвы в Симферополь будут ходить четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ. Поезда поедут на полуостров по мосту через Керченский пролив.

Билеты на поезд из Москвы в Симферополь будут стоить от 2 966 рублей в купе (1145,91 грн), проезд в СВ стоит от 9 952 рублей (3844,94 грн).

Компания "Гранд Сервис Экспресс" создана в 2002 году, специализируется на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности, в том числе на направлении Москва - Санкт-Петербург. В Минтрансе сообщали, что ГСЭ сама предложила стать перевозчиком пассажиров по железной дороге в Крым.

Своих акционеров компания не раскрывает.

Движение по автомобильной части Крымского моста Россия открыла в мае 2018 года для легковых автомобилей. Грузовики туда пустили в октябре 2018 года.