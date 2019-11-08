 Около 160 тысяч клиентов "Днепрогаза" пользуются онлайн-сервисом

Об этом со ссылкой на пресс-службу АО "Днепрогаз" сообщает БизнесЦензор.

"Общее количество онлайн-сервисом составляет 160 тысяч, что составляет 40% от общего количества клиентов АО "Днепрогаз", - сообщает компания.

По данным компании, уже 160 тыс. жителей Днепра и Днепровского района пользуются "личным кабинетом" на сайте 104.ua. Жители Днепропетровска продолжают достаточно активно приобщаться к использованию дистанционного онлайн-сервиса для потребителей газа.

В течение 2019 года количество зарегистрированных клиентов увеличилось на 22 тысячи. Сервис используется для контроля баланса лицевого счета, осуществления онлайн-оплаты за потребленный газ, получение информационной поддержки по услугам по распределению и передаче показаний счетчиков.

"Мы фиксируем постоянное увеличение количества новых регистраций на сайте 104.ua", - комментирует начальник управления клиентского сервиса АО" Днепрогаз "Марина Коваленко.

"Ежемесячно в среднем около 2500 днепрян приобщаются к пользованию сервисом, подтверждающий его удобство и полезность", - сообщила Коваленко.

Специалисты "Днепрогаза" постоянно работают над расширением спектра удобных услуг для потребителей газа. Среди новых сервисов - чат бот 7104ua в мессенджере Viber и мобильные приложения 104 Mobile и 104 Mobile Light, разработанные для мобильных устройств на операционных системах Android и iOS 11 или выше.

Популярным каналом коммуникации со специалистами газовой компании остаются телефонные обращения. Для передачи показаний счетчиков к операторам Контакт-центра в 2019 году обратилось 168,4 тыс. потребителей газа, более 190 тыс. днепрян воспользовались сервисом передачи SMS на короткий номер 7104. Остальные потребители предпочли использовать автоответчик IVR, чат бот 7104ua и электронную почту. Этими каналами воспользовались 41,3 тыс., 11 тыс. и 3,6 тыс. клиентов соответственно.

"Напоминаем, что согласно требованиям Кодекса ГРМ бытовые потребители должны ежемесячно с 1 по 5 число включительно сообщать газовой компании объем фактически использованного природного газа. Своевременное предоставление фактических объемов потребленного голубого топлива с помощью электронных сервисов АО "Днепрогаз" поможет избежать разногласий в расчетах с газоснабжающей компанией", - сообщает "Днепрогаз".