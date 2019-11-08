 Суд снизил залог для Дубневича до 90 миллионов (обновлено)

Об этом со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщает БизнесЦензор.

"В четверг, 7 ноября 2019, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда избрала мере пресечения народному депутату Украины 9 созыва, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)", – сообщает САП.

Суд отменил решение суда первой инстанции и постановил новое, которым к нардепу применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с альтернативой 90 млн гривен залога, передает САП.

Суд частично удовлетворил ходатайство прокурора, который настаивал на избрании Дубневичу меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 93 млн грн залога.

"Народный депутат был взят под стражу в здании суда", – сообщает САП.

Как сообщил адвокат Дубневича Алексей Шевчук, за народного депутата еще до объявления решения Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда внесли 100 млн грн залога, однако нардепа все равно этапировали в СИЗО, передает Украинская правда.

"Ярослава Дубневича не имели права вчера задерживать, потому что за него до момента оглашения решения суда внесли залог. Ярослав Дубневич еще вчера выполнил решение суда", – сказал адвокат.

По словам Шевчука, залог вносили 6 и 7 ноября несколько человек и по состоянию на момент вынесения решения Апелляционной палаты ВАКС за Дубневича внесли 100 млн грн, что на 10 млн больше, чем определила апелляция.

По словам юриста, он пока не знает, где находится Дубневич, "поскольку ни в одном пункте решения суда не написано, где должен находиться Дубневич, и кто должен его этапировать".

Как сообщалось, 29 октября детективы и прокуроры провели обыски в доме Богдана Дубневича и их родственников. Как сообщила пресс-служба НАБУ, обыски осуществлены по фактам возможной легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, умышленного уклонения от уплаты налогов и недостоверного декларирования бывшим и действующим нардепами.

Дубневича подозревают в уголовном преступлении, предусмотренным ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путём злоупотребления служебным положением).

Как утверждает САП, Дубневич воспользовался своим статусом народного депутата и главы транспортного комитета парламента, чтобы в сговоре с руководителями предположительно подконтрольных ему предприятий, получить неправомерную выгоду в размере более 93 млн грн на сделке с поставкой комплектующих для "Укрзализници". Бывшему главе транспортного комитета Рады грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

2 ноября Высший Антикоррупционный суд избрал нардепу Ярославу Дубневичу, которого подозревают в хищении более 93 миллионов гривен на схеме с закупками в "Укрзализныце", меру пресечения в виде залога в размере 100 млн грн.

НАБУ и СБУ по меньшей мере с 2016 года под процессуальным контролем САП и Генпрокуратуры расследуют ряд уголовных производств, в которых фигурируют компании братьев Дубневичей. В частности, о злоупотреблениях на "Укрзализныце" и хищении газа более чем на 1,4 млрд грн. Генпрокурор Юрий Луценко в 2018 году вернул в САП представление о привлечении к ответственности Ярослава Дубневича, отказавшись вносить его в Верховную Раду.