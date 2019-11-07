 Шахтеры ДТЭК добыли более 18 миллионов тонн угля

Об этом сообщил генеральный директор "ДТЭК Энерго" Дмитрий Сахарук, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

"Украинский уголь – приоритет для Украины и для ДТЭК. Ведь собственное топливо является гарантом энергетической безопасности государства. На данный момент на складах наших теплоэлектростанций накопили более одного миллиона тонн угля. Этого топлива хватит для стабильной работы предприятий в течение холодных месяцев отопительного периода. ДТЭК и в дальнейшем будет прилагать максимум усилий, чтобы страна успешно перезимовала – без отключений света и тепла", – отметил Сахарук.

По данным компании, до конца года горняки ДТЭК планируют добыть еще около 4,5 млн тонн угля.

Кроме того, в этом году компания законтрактовала 388 тыс. тонн угля газовой марки из Колумбии.

Как пояснили в ДТЭК, только украинского угля для обеспечения полноценной работы ТЭС не хватило бы из-за плановых ремонтов блоков АЭС и снижения мощности ГЭС. Таким образом, тепловая генерация должна отпустить больше электроэнергии, чем планировалось, и для этого понадобилось больше угля.

В компании напомнили, что вся информация о вкладе ДТЭК в подготовку энергосистемы Украины к осенне-зимнему периоду публикуется на сайте https://ozp.dtek.com/

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Напомним, ДТЭК – крупнейший частный инвестор в энергетику Украины. Группа развивает бизнес по добыче природного газа и угля, возобновляемой и тепловой генерации электроэнергии, распределению электроэнергии электросетями, поставке электроэнергии клиентам, внедрению энергоэффективных решений, зарядке электромобилей.

"ДТЭК Энерго" обеспечивает замкнутый цикл производства электроэнергии из угля. Установленная мощность в генерации электроэнергии – 13,5 ГВт. В угледобыче создан полный производственный цикл: добыча и обогащение угля, сервисное обслуживание шахтного оборудования.

В 2018 году капитальные вложения ДТЭК составили 20 млрд грн, налоговые отчисления – 27 млрд грн. В ДТЭК работают 80 тыс. сотрудников.

100% компании принадлежит SCM Limited. Конечным бенефициаром является Ринат Ахметов.