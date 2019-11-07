[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.41 26.88
 Макроэкономика
  95  0
Все про:рейтинг (591) закупки (1060) Doing Business (5)

 Рейтинг Doing Business начнет оценивать госзакупки

В следующем докладе Всемирного банка – Doing Business 2021 – появится новый индикатор, оценивающий процедуры госзакупок.

Об этом Ведомостям рассказал представитель банка, передает БизнесЦензор.

Введение этого индикатора обсуждалось с 2016 года. Три года назад авторы рейтинга планировали оценить прозрачность процедур, доступ к госзакупкам малого и среднего бизнеса и даже провели "пилот" в 78 странах. Но до сих пор показатель в число основных включен не был.

Как сообщалось, в последнем рейтинге инвестиционной привлекательности Doing Business-2020, который ежегодно публикует Всемирный банк, Украина заняла 64 место, улучшив свой результат на 7 позиций.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что команда президента приложит максимум усилий, чтобы в ближайшие 3-4 года Украина вошла в первую десятку рейтинга Всемирного банка Doing Business.

В программе президента Петра Порошенко "Украина 2020" (составлена в 2014 году) одной из целей было указано достижение 20 места в рейтинге Doing Business.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158427
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиМакроэкономика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Донбасс Зеленский Киев Крым Нацполиция правоохранительные органы разведение сил Россия СБУ
 
 
 
 
 
 вверх