 На выплаты по "зеленому тарифу" в 2020 году не хватит 10 миллиардов, – Минэнерго

Такие оценки содержатся в презентации Министерства энергетики и защиты окружающей среды, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно расчетам министерства, первый сценарий рассчитан исходя из прогноза увеличения до конца 2019 года объектами возобновляемых источников энергии (ВИЭ) общей установленной мощности до 6,2 ГВт с учетом домашних солнечных электростанций (дСЭС), и до 8,8 ГВт до конца 2020 года. Объем производства, согласно данному сценарию, составит в следующем году 11,41 млрд кВт-ч (без учета домашних СЭС).

При расчете первого варианта (as it is) учтен тариф оператора системы передачи (ОСП) НЭК "Укрэнерго" на текущий год на уровне 117 грн за МВт-ч и его рост на 36% (на 42 грн за МВТ-ч) в 2020 году – до 159 грн за МВт-ч, средневзвешенный "зеленый" тариф на уровне 4,2 тыс. грн за МВт-ч, а также курс гривни к евро на уровне 30,8 грн за евро. Также этот сценарий предусматривает поддержку "Гарантированным покупателем" теплоэлектроцентралей (ТЭЦ).

При данном сценарии, для того, чтобы свести к нулю дефицит госпредприятия министерство предлагает отменить субсидирование технологических потерь операторов сетей (ОСР), что позволит обеспечить наибольшую экономию для бюджета компании, – 6,4 млрд грн. Также ведомство рассматривает возможность реструктуризации "зеленых" тарифов путем их снижения на 20% для СЭС и на 10% для ВЭС с последующим продлением государственной поддержки после 31 декабря 2030 года.

"Предполагается, что субъекты альтернативной энергетики добровольно реструктуризируют снижение тарифов, но срок их действия продлится на определенное время. Например, снижаем на 20%, но платим, допустим, на пять лет дольше. Но эти цифры пока условные", – пояснил руководитель экспертной группы развития ВИЭ директората энергорынков Минэкоэнерго Александр Мартынюк.

Чиновник также уточнил, что подобный вариант возможен при условии, что на него даст согласие половина участников рынка. По подсчетам Минэкоэнерго, это позволит сэкономить 3,4 млрд грн.

В качестве метода сбалансирования бюджета "ГарПо" рассматривается также аннулирование pre-PPA: станции введенные в эксплуатацию в 2020 году не получат "зеленый тариф". Данная мера позволит внедрить более высокие квоты для аукционов и снизить дефицит "ГарПо" еще на 3 млрд грн. Кроме этого предлагается внедрить для всех ВИЭ 100% ответственность за небалансы (экономия еще 1 млрд грн), повысить тариф Оператора систем передачи (ОСП) – до 159 грн за МВт-ч.

Данные мероприятия позволят избежать дефицита средств "Гарантированного покупателя", но повысят цены для потребителей на 2,3% на уровне ОСП, на 4,1% – на уровне ОСР 1-го класса, и на 7% – на уровне ОСР 2-го класса.

Согласно второму сценарию (minddle), на конец 2019 года мощность объектов ВИЭ составит 5,7 ГВт, а к концу 2020 года – 7,7 ГВт (с учетом дСЭС) с производством электроэнергии на уровне 10,35 млрд кВт-ч (без учета дСЭС). В таком случае дефицит "ГарПо" будет составлять 10,4 млрд грн. При этом варианте возможности сбалансирования бюджета в презентации не приводятся.

Кроме того, министерство указывало сценарий от ОСП, согласно которому объем производства ВИЭ в следующем году составит 9,13 млрд кВт-ч (без СЕСд), а дефицит – 6,3 млрд грн.

В документе также представлен четвертый сценарий – max, рассчитанный "одним из участников рынка". Согласно ему, дефицит "ГарПо" в 2019 году будет равен 3,9 млрд грн, в 2020 году – 24,1 млрд грн.

Как сообщалось, в ближайшие годы установленная мощность ветро-электростанций в Украине может вырасти в шесть раз. Уже строятся десятки новых ветропарков общей установленной мощностью 6,4 ГВт.

"Гарантированный покупатель" выкупает произведенную по "зеленому" тарифу электроэнергию и реализует ее на рынке "на сутки вперед". Предприятие также обеспечивает функционирование механизма PSO, для недопущения роста цен для населения.

ГП покупает электроэнергию у государственных НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" и реализует ее поставщикам универсальных услуг, которые продают ее населению по фиксированным тарифам, еще часть – продает на рынке "на сутки вперед" для компенсации потерь. Кроме того, предприятие будет отвечать за проведение аукционов для "зеленой" генерации, которые должны начаться с 2020 года.