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 BYD и Toyota создадут совместное предприятие по производству электромобилей

Toyota Motor Corporation, крупнейший в мире производитель автомобилей, намерена создать совместное предприятие с китайской компанией BYD, которая на четверть принадлежит Berrenhire Hathaway Уоррена Баффета.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на телеканал CNBC, передает БизнесЦензор.

Обе компании подчеркнули в своем совместном заявлении, что намерены инвестировать по 50% капитала, необходимого для создания СП. Предприятие займется разработкой и производством батарейных электромобилей (EV).

Финансовые подробности не сообщаются.

BYD и Toyota намерены укомплектовать штат СП своими инженерами и рабочими местами для проведения НИОКР.

Вице-президент Toyota Шигеки Тераши в своем заявлении подчеркнул, что главная цель СП "заключается в поощрении широкого использования электромобилей".

BYD - китайская многопрофильная компания, основанная в 1995 году. Занимается производством аккумуляторных батарей, легковых и грузовых автомобилей, батарейных велосипедов и автобусов. В 2008 году инвестор Уоррен Баффет приобрел 24,6% акций BYD. По оценкам финансовых аналитиков, эти инвестиции за последние 10 лет принесли Berkshire Hathaway более миллиарда долларов прибыли.

Toyota - японская компания, ставшая в 2017 году крупнейшим глобальным производителем автомобилей. По доходности считается шестой компанией в мире. Toyota заявила, что к 2025 году намерена довести долю EV до 50% глобальных продаж своих автомобилей. В области поставок электромобильных батарей сотрудничает с BYD. С начала года акции Toyota выросли более чем на 20%.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158424
 
 
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