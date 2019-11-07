 У Экспортно-кредитного агентства пока нет ни одного клиента, – торговый представитель

Об этом сообщил торговый представитель Украины - заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У ЭКА нет ни одного клиента. Меня раздражает шум вокруг ЭКА. Я хочу, чтобы агентство было действенным. Потому что по своему дизайну, согласно нынешнему законодательству, оно не может работать. Потому что не может предоставлять свои услуги. Нужно менять законодательство", – сказал Качка.

По словам заместителя министра, поэтому вопрос недофинансирования ЭКА не стоит.

"Можно увеличить штат и влить туда еще условных 20 млрд грн, но они и копейки не могут потратить, поскольку не могут работать по закону. Второй вопрос: у них ведь нет клиентов. Нет такой компании, которая бы пришла и сказала: мне точно нужна эта услуга, такая-то страховка", – отметил Качка.

Торгпред заявил, что усовершенствование законодательства относительно этого агентства – среди его приоритетов на ближайший год.

"Я поддерживаю деятельность этой институции, но в этом противостоянии между Радой и предыдущим правительством создали то, что ничего не может делать... Это хороший, классный инструмент, но на сегодня он как музей Ленина", – подчеркнул Качка.

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Как сообщалось, 21 Кабмин утвердил правила работы ЭКА, что должно было позволить начать учреждению уставную деятельность.

Напомним, феврале 2018 года Кабмин утвердил создание ЭКА в форме ЧАО, поручил Минэкономразвития осуществить частное размещение его акций.

В ноябре 2018 года правительство назначило Игоря Пульваса исполняющим обязанности председателя правления ЧАО "Экспортно-кредитное агентство".

Ранее первый бывший вице-премьер Степан Кубив заверял, что агентство заработает в начале 2019 года.

Согласно закону "Об обеспечении масштабной экспансии экспорта товаров (работ, услуг) украинского происхождения путем страхования" №1792-VIII, набсовет ЭКА формируется на конкурсном основании в порядке, установленном Кабинетом министров Украины. При этом конкурсная комиссия, которая будет избирать членов набсовета, должна состоять из 11 лиц: шести от представителей государства, троих - от международных организаций (по одному - от Всемирного банка, ООН и ОСЭР) и двух - от общественных объединений.