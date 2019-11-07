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 Запасы угля на складах электростанций превысили 2 миллиона тонн

Запасы угля на складах украинских ТЭС и ТЭЦ по состоянию на 7 ноября увеличились до 2,02 млн тонн, превысив показатель на аналогичную дату прошлого года.

Как передает БизнесЦензор, об этом министр экологии и энергетики Алексей Оржель сообщил на своей странице в сети Facebook.

"По состоянию на 29 августа мы имели на складах только 846,3 тыс. тонн угля. Для сравнения в 2018 году в этот период было уже накоплено 1850 тыс. тонн. За 2 месяца нам удалось вдвое увеличить запасы и даже превысить уровень прошлого года на 3,6%! Сейчас на складах 2019,7 тыс. тонн угля. Поэтому теперь мы к отопительному сезону готовы", – отметил министр.

Как сообщалось, Украина 1 ноября 2019 года начала отбор газа из своих подземных хранилищ, войдя в отопительный сезон с запасами 21,78 млрд куб. м.

Этот объем превышает показатель запасов 2 ноября 2018 года на 26,7%, 2 ноября 2017 года – на 29,2%, 2 ноября 2016 года – на 50,8%.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158414
 
 
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