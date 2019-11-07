 "Укроборонпром" предложил производить на своих предприятиях запчасти для автомобилей

Об этом сообщил гендиректор концерна Айварас Абромавичус в ходе третьего Украинского автофорума в Киеве 7 ноября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Укроборонпром" сегодня - это 137 предприятий, это тысячи гектаров земель и десятки тысяч зданий, миллионы квадратных метров часто не загруженных мощностей. Есть предприятия, которым такие мощности не нужны уже, и поэтому многие предприимчивые руководители создают условия для прихода частных компаний, в том числе по давальческой схеме, по долгосрочным контрактам, по автокомпонентам", – сказал Абромавичус.

В качестве примера он привел проект с международной компанией по производству комлектующих Aptiv PLC (ранее – Delphi), работающий на ПО "Карпаты" с 2007 года и выпускающую кабельно-проводниковую продукцию для европейского автопрома.

"За эти годы число сотрудников этого завода увеличилось в 20 раз - до 4 тыс. Проект успешный завод имеет планы до 2025 года. Второй совместный проект с этой компанией – на предприятии "Электрические системы" в Виннице, где уже задействовано 1650 сотрудников, и сейчас готовится третий проект", – сказал глава госконцерна.

По информации на сайте ПО "Карпаты", в настоящее время он изготавливает электрокабели для автомобилей Volkswagen Touareg, Porsche Cayenne, Mercedes C-class", Mercedes E-class.

ГП "Электрические системы" работает с 2017 года, создано на высвобожденных площадях входящего в госконцерн ГП "45-й ЭМЗ" (Винница). По информации на его сайте, в течение года планируется создать более 2000 рабочих мест (сейчас 1650), а в производственных планах – строительство второго цеха и изготовление кабельных сетей для новых заказчиков.

Как подчеркнул на форуме Абромавичус, для успешной реализации таких проектов нужна "политическая воля руководства страны и поддержка других госинститутов".

"Особенно это касается таможни. Мировые компании хотят доставлять товар быстро и без сюрпризов, поэтому большая надежда на новое руководство, которое обеспечит такое предсказуемый проезд через таможню", – отметил Абромавичус.

"Новое руководство "Укроборонпрома" сейчас активно ищет партнеров, в том числе в промышленной тематике, в гражданской. Я упомянул два проекта, но есть и более мелкие. Укрборонпром реформируется, меняет имидж, подходы, повышает открытость, поэтому приходите к нам", – обратился глава госконцерна к участникам форума.