 Киевсовет распределил 1,8 миллиарда от перевыполнения плана доходов бюджета

Как передает БизнесЦензор, по данным на сайте горсовета за принятие соответствующего решения с поправками проголосовали 69 депутатов.

По данным КГГА, перевыполнение бюджета за 10 месяцев составляет почти 1,8 млрд грн за счет увеличения поступлений налога на доходы физических лиц, налога на прибыль предприятий и единого налога. В связи с перевыполнением доходной части бюджета в 2019 году в мэрии увеличили расходную часть сметы.

Как пояснил глава Департамента финансов КГГА Владимир Репик, за счет дополнительных средств в частности предложено увеличить расходы районных администраций на выплату заработных плат учителям и тренерам спортивных школ, передает пресс-служба Киевсовета.

"Кроме этого дополнительные расходы, в сумме в 100 млн грн, направили Департаменту жилищно-коммунальной инфраструктуры на реконструкцию жилищного хозяйства. Еще 205 млн грн – райгосадминистрациям на мероприятия в сфере ЖКХ", – уточнил глава департамента КГГА.

Кроме того, депутаты увеличили расходы по программе экономического и социального развития города на 2019 год на 1,03 млрд грн за счет поступления средств Госфонда регионального развития, субвенции из государственного бюджета и дополнительных поступлений в бюджет города Киева.

В частности, на капитальные расходы депутаты дополнительно направили 322 млн грн, еще почти 400 млн грн направили на капитальные ремонты.

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"В этом году нам уже удалось почти 700 дворах отремонтировать асфальтовое покрытие межквартальных проездов и придомовых территорий, заменить 130 км трубопроводов и провести термомодернизацию 14 учреждений здравоохранения. Кроме того, утепленные детские учебные заведения на ул. Анны Ахматовой, 14-В и ул. Оболонском, 32-А. Реконструирована школу №42. К концу 2019 года планируем завершить восстановление детского сада №652 в Дарницком районе", – отметил председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета Андрей Странников.

Также в рамках программы экономического и социального развития было закуплено 13 современных троллейбусов, обновлен 31 парк и сквер. Кроме того, 350 объектов получили новое современное LED-освещение.