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Все про:Министерство социальной политики (323) реабилитация (1) инвалидность (16)

 Минсоцполитики пообещало полностью обеспечить лиц с инвалидностью средствами реабилитации

Министерство социальной политики впервые за много лет полностью обеспечит потребности лиц с инвалидностью в средствах реабилитации (ТСР) в 2019 году.

Как сообщает пресс-служба министерства, на это из государственного бюджета 2019 года будет дополнительно направлено около 787 млн грн, что позволит изготовить дополнительно около 250 тыс. изделий для лиц и детей с инвалидностью, передает БизнесЦензор.

Как отмечается в сообщении, это стало возможным после подписания президентом Владимиром Зеленским законопроекта о внесении изменений в государственный бюджет Украины на 2019 год. 

"В 2019 году, впервые за много лет, Министерство социальной политики Украины полностью обеспечит потребности людей и детей с инвалидностью ТСР без какой-либо приоритезации и избирательности", - отметила министр социальной политики Юлия Соколовская.

В частности, На обеспечение отдельных категорий населения техническими и другими средствами реабилитации будет дополнительно выделено 786,95 млн. грн (сейчас на это предусмотрено 1,21 млрд грн). Планируется, что это позволит изготовить дополнительно около 250 тыс. изделий для лиц и детей с инвалидностью.

Среди изменений в госбюджет также дополнительное финансирование на социальную защиту граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы. Речь идет о дополнительных 354,5 млн грн (сейчас на это предусмотрено 1,98 млрдгрн).

Эти деньги пойдут:

  • на выплату денежной компенсации за льготное обеспечение продуктами питания;
  • на доплату за работу в зоне отчуждения, выплату ежегодного и дополнительного отпусков;
  • на возмещение Фонда социального страхования расходов на выплату пособия по временной нетрудоспособности и пособия по беременности и родам;
  • на выплату компенсации за вред, причиненный здоровью, и помощь на оздоровление.

Как сообщалось, 7 ноября президент Владимир Зеленский подписал принятые парламентом изменения в закон "О государственном бюджете на 2019 год".

Среди прочего, законом увеличены расходы на мероприятия по социальной, трудовой и профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью на 787 млн грн, и на осуществление доплат чернобыльцам – на 354,6 млн грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158406
 
 
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