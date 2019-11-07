 Минсоцполитики пообещало полностью обеспечить лиц с инвалидностью средствами реабилитации

Как сообщает пресс-служба министерства, на это из государственного бюджета 2019 года будет дополнительно направлено около 787 млн грн, что позволит изготовить дополнительно около 250 тыс. изделий для лиц и детей с инвалидностью, передает БизнесЦензор.

Как отмечается в сообщении, это стало возможным после подписания президентом Владимиром Зеленским законопроекта о внесении изменений в государственный бюджет Украины на 2019 год.

"В 2019 году, впервые за много лет, Министерство социальной политики Украины полностью обеспечит потребности людей и детей с инвалидностью ТСР без какой-либо приоритезации и избирательности", - отметила министр социальной политики Юлия Соколовская.

В частности, На обеспечение отдельных категорий населения техническими и другими средствами реабилитации будет дополнительно выделено 786,95 млн. грн (сейчас на это предусмотрено 1,21 млрд грн). Планируется, что это позволит изготовить дополнительно около 250 тыс. изделий для лиц и детей с инвалидностью.

Среди изменений в госбюджет также дополнительное финансирование на социальную защиту граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы. Речь идет о дополнительных 354,5 млн грн (сейчас на это предусмотрено 1,98 млрдгрн).

Эти деньги пойдут:

на выплату денежной компенсации за льготное обеспечение продуктами питания;

на доплату за работу в зоне отчуждения, выплату ежегодного и дополнительного отпусков;

на возмещение Фонда социального страхования расходов на выплату пособия по временной нетрудоспособности и пособия по беременности и родам;

на выплату компенсации за вред, причиненный здоровью, и помощь на оздоровление.

Как сообщалось, 7 ноября президент Владимир Зеленский подписал принятые парламентом изменения в закон "О государственном бюджете на 2019 год".

Среди прочего, законом увеличены расходы на мероприятия по социальной, трудовой и профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью на 787 млн грн, и на осуществление доплат чернобыльцам – на 354,6 млн грн.