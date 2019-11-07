 МАУ прекратит полеты в Краков и Бангкок

Как сообщили в пресс-службе компании, изменения в расписании связаны с выполнением программы по сокращению убытков, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание avianews.com.

В частности, рейсы Киев-Краков будут отменены с 14 января 2020 года.

На линии Киев-Бангкок МАУ с 16 ноября 2019 года уменьшит частоту полетов до трех раз в неделю, а затем приостановит их выполнение на сезон летней навигации полетов 2020 года, который начнется 29 марта 2020 года и продлится до 25 октября 2020 года.

Пассажирам, которых коснутся изменения в расписании, в МАУ пообещали предложить изменение маршрута при наличии возможности либо возврат стоимости билета, если изменение маршрута невозможно или пассажир отказывается от предложенного альтернативного рейса.

"Для качественной и оперативной обработки заявок компанией, пассажиру следует обратиться за помощью сразу, как только он узнает об изменениях в выполнении его рейса. Возврат средств за неиспользованный билет (его часть) осуществляется по месту приобретения и в валюте оплаты", – сообщили в МАУ.

Читайте также: МАУ откажется от использования трех самолетов Boeing 737-800

Как сообщалось, ранее МАУ из-за убыточности закрыла рейсы в казахстанские города Алматы и Нур-Султан. Также авиакомпания анонсировала масштабное изменение полетной программы с 16 ноября 2019 года, которая включает прекращение полетов из Киева в Пекин, Ригу, Минск, Амман и сокращение частоты полетов по ряду внутренних и международных маршрутов средней протяженности.

Напомним, авиакомпания "Международные авиалинии Украины"закончила 2018 год с чистым убытком 2,7 млрд грн, что в 8,9 раза превышает показатель 2017 года.

Авиакомпания МАУ основана в 1992 году. Согласно данным системы раскрытия информации НКЦБФР и госреестра юридических и физических лиц-предпринимателей, 100% прямо или опосредованно контролирует кипрская "Онтобет Промоушинз Лимитед", бенецифиары которой не разглашаются. Одним из конечных бенефициаров авиакомпании является олигарх Игорь Коломойский, которому, по его словам, принадлежит 25% компании.

Ранее руководство МАУ неоднократно требовало предоставления государством компенсаций убытков, поясняя их необходимостью облета воздушного пространства Востока Украины, Крыма и территории РФ, высокими акцизами на авиационное топливо и завышенными ставками на аэронавигационное обслуживание.

Совладелец МАУ Арон Майберг заявлял, что за последние 5 лет авиакомпания переплатила $216 млн из-за необходимости облета Востока Украины, Крыма и территории РФ.

При этом долг авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) перед госпредприятием "Международный аэропорт "Борисполь" составляет около 300 млн грн. Кроме того, авиакомпания имеет задолженность перед Госавиаслужбой, которую оспаривает в судах.

МАУ выполняет более 1100 регулярных рейсов в неделю. Базовым аэропортом является международный аэропорт "Борисполь" (KBP).