 Суд арестовал имущество "Запорожтрансформатора" Григоришина

Соответствующее решение Хозсуд Запорожской области принял 31 октября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Свое ходатайство распорядитель имущества ЗАО "Запорожтрансформатор" обосновал тем, что предприятие имеет много контрагентов, в том числе банковских учреждений, которые в связи с открытием производства по делу о банкротстве "могут иметь основания и желание каким-то образом удовлетворить свои претензии к должнику за счет его имущества, в том числе путем обращения взыскания".

Суд указал, что в соответствии с ч. 1 ст. 40 Кодекса из процедур банкротства, он вправе по ходатайству сторон или участников дела или по своей инициативе принять меры по обеспечению требований кредиторов. Причем меры по обеспечению требований кредиторов действуют с дня введения процедуры санации и назначения управляющего санацией или до принятия постановления о признании должника банкротом, открытия ликвидационной процедуры и назначения ликвидатора, или до закрытия производства по делу (ч. 4 ст. 40 Кодекса).

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Как сообщалось, производство по делу о банкротстве ЧАО "Запорожтрансформатор" было открыто определением Хозсуда Запорожской области от 17 октября по инициативе самого же предприятия.

Согласно информации предприятия, на конец 2018 года его задолженность перед банками составила 8,87 млрд грн. При этом заявленная сумма внеоборотных активов составила 2,36 млрд грн, а оборотных активов – 1,77 млрд грн.

По данным АО "Запорожтрансформатор", предприятие поставляет оборудование в 88 стран. Общая численность персонала – 2 500 человек. Общая площадь завода – 700 тыс. кв.м. Производственная площадь – 230 тыс. кв.м.

Обе компании входят в группу "Энергетический стандарт" Константина Григоришина.

В госреестре конечным бенефициаром "Запорожтрансформатора" числится одноклассник бизнесмена и менеджер швейцарского офиса Energy Standard Group Леонид Пивоваров (Швейцария), а ЛЭО – болгарин Максим Марков. Лондонский арбитраж ранее признал, что реальный владелец этих активов Григоришин.