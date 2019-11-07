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 WhatsApp обновил настройки конфиденциальности

Мессенджер WhatsApp объявил, что теперь для групп действуют новые настройки конфиденциальности. Обновлена система приглашения в группы, чтобы пользователь мог самостоятельно принимать решения о том, кто может его добавлять.

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

Для активации функции нужно перейти в настройки и выбрать один из вариантов: "Все", "Мои контакты" (то есть те, кто сохранен в адресной книге пользователя), "Контакты, кроме…". Теперь администратору группы, если он не имеет права добавить человека в чат, необходимо будет отправить пользователю личное приглашение в группу, которое будет действовать три дня и которое пользователь может либо принять, либо отклонить.

Новые настройки уже доступны некоторым пользователям, а в ближайшие дни станут доступны для всех в последней версии приложения WhatsApp.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158400
 
 
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