 WhatsApp обновил настройки конфиденциальности

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

Для активации функции нужно перейти в настройки и выбрать один из вариантов: "Все", "Мои контакты" (то есть те, кто сохранен в адресной книге пользователя), "Контакты, кроме…". Теперь администратору группы, если он не имеет права добавить человека в чат, необходимо будет отправить пользователю личное приглашение в группу, которое будет действовать три дня и которое пользователь может либо принять, либо отклонить.

Новые настройки уже доступны некоторым пользователям, а в ближайшие дни станут доступны для всех в последней версии приложения WhatsApp.