 Гончарук поручил установить круглосуточный весовой контроль на дорогах Запорожской области

Об этом Гончарук сообщил в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Движение перезагруженных фур в обход пунктов весового контроля, особенно ночью, пора прекратить! Такая ситуация в Запорожской области стала нормой. Это недопустимая нагрузка на дороги. В области приняли решение, что управление Нацполиции и запорожское управление "Укртрансбезопасности" должны круглосуточно проверять все грузовики, которые будут проезжать по дорогам. В результате - откровенный саботаж со стороны Запорожского управления "Укртрансбезопасности". Там отказались выходить на работу в ночное время. И теперь все перегруженные фуры перевозят грузы ночью, тем самым уничтожая дороги", - написал Гончарук.

В связи с этим Горчарук поручил главе Национальной полиции в Запорожской области Николаю Лушпиенко ограничить движение фур по неназначенным для них дорогам.

Также Гончарук поручил и.о. главы Управления "Укртрансбезопасности в Запорожской области Евгению Гненному наладить связь с Нацполицией и обеспечить функционирование пунктов весового контроля круглосуточно.