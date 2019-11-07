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 Гончарук поручил установить круглосуточный весовой контроль на дорогах Запорожской области

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил установить круглосуточный весовой контроль на дорогах Запорожской области.

Об этом Гончарук сообщил в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Движение перезагруженных фур в обход пунктов весового контроля, особенно ночью, пора прекратить! Такая ситуация в Запорожской области стала нормой. Это недопустимая нагрузка на дороги. В области приняли решение, что управление Нацполиции и запорожское управление "Укртрансбезопасности" должны круглосуточно проверять все грузовики, которые будут проезжать по дорогам. В результате - откровенный саботаж со стороны Запорожского управления "Укртрансбезопасности". Там отказались выходить на работу в ночное время. И теперь все перегруженные фуры перевозят грузы ночью, тем самым уничтожая дороги", - написал Гончарук.

В связи с этим Горчарук поручил главе Национальной полиции в Запорожской области Николаю Лушпиенко ограничить движение фур по неназначенным для них дорогам.

Также Гончарук поручил и.о. главы Управления "Укртрансбезопасности в Запорожской области Евгению Гненному наладить связь с Нацполицией и обеспечить функционирование пунктов весового контроля круглосуточно.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158397
 
 
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так ночью укртрансбезпека нигде не стоит .он очем ?
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