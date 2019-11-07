 В Киеве нужно модернизировать по 170 километров теплосетей в год, – КГГА

Об этом во время сессионного заседания Киевского городского совета сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, передает БизнесЦензор.

По словам Пантелеева, коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" в этом году заменило рекордные 130 км и в следующем году город обеспечит еще большие масштабы ремонтных работ.

Пантелеев отметил, что в прошлом году город вернул теплоэнергетический комплекс, в том числе и 2,7 тыс. км тепловых сетей, из управления частной компании "Киевэнерго".

"Вернув имущество в управление коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго", мы фактически спасли его. Ведь много лет в капитальный ремонт и замену тепловых сетей не вкладывали средства. Уровень аварийности, что мы имеем сейчас, достигает 80%, и надо об этом честно говорить. Поэтому наша задача – выполнить масштабную программу ремонтов. В течение следующих 5 лет мы должны менять не менее 170 км тепловых сетей", – пояснил Пантелеев.

Заместитель председателя КГГА напомнил, что в этом году благодаря комплексной подготовке к отопительному сезону в целом количество аварий снизилось на 30%.

"Но пока трубопроводы будут находиться в подобном состоянии, к сожалению, есть риск аварийных ситуаций, подобных той, что произошла на пересечении Саксаганского и Шота Руставели. Мы уже сейчас закладываем соответствующие средства на ремонт сетей на 2020 год", – сказал Пантелеев.