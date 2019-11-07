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Все про:аренда (208) декларация (287) Зеленский (438)

 Зеленский получил миллион за аренду имущества иностранцам

Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал 0,9 млн грн доходов от предоставления иностранцам в аренду имущества.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українськi Новини.

Существенные изменения в имущественном состоянии задекларированы Зеленским 6 ноября.

Зеленский получил миллион за аренду имущества иностранцам 01

Согласно декларации, 28 октября президент получил 902 454 грг дохода от предоставления в аренду имущества (какого именно – не указано) иностранным гражданам Сиран Сонг и Хинуи Лин.

Ранее Зеленский задекларировал квартиру в Британии и счета за границей. Однако журналисты обнародовали расследование о Зеленском и незадекларированной им 15-комнатной итальянской вилле. После этого Зеленский задекларировал виллу в Италии.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158385
 
 
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Зеленскому надо чаще напоминать об его недвижимости и уплате налогов!Ловкий и хитрый малый и "нелох-42",а как притворялся добропорядочным плательщиком налогов!
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