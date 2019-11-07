 Сеть зарядных станций для электромобилей STRUM сменила название на YASNO E-mobility

Об этом рассказал директор по развитию YASNO Александр Онищенко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

"Владельцы электромобилей уже сейчас могут заряжаться на 23 быстрых зарядных станциях нашей сети YASNO E-mobility г. Киев, на автомобильных дорогах Киев-Одесса, Киев-Львов и Киев-Полтава", – сообщил Онищенко.

По словам директора по развитию компании, кроме услуги быстрой зарядки, теперь владельцы электромобилей могут приобрести в YASNO E-mobility зарядные станции для домашнего использования.

"Для удобства наших клиентов мы предлагаем готовые решения, включая услугу по установке зарядных станций дома или в офисе. На нашем сайте клиент сможет выбрать зарядное оборудование необходимой мощности от 5 до 22 кВт. Также есть возможность приобрести набор YASNO Smart, который включает двузонный счетчик, который позволит зарядить электромобиль в ночное время в 2 раза дешевле. Это комплексное решение мы предлагаем с опцией "установки под ключ", – рассказал Александр Онищенко.

Директор по развитию YASNO подчеркнул, что зарядное оборудование, которое предлагает YASNO E-mobility, произведено в соответствии с европейскими стандартами качества.

Справка: YASNO – новое имя поставщика электроэнергии и энергоэффективных решений в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях для 3,5 млн украинских семей. YASNO обеспечивает быстрый и удобный сервис, дистанционное обслуживание и консультации, инновационные товары и услуги по уменьшению затрат на электроэнергию и повышение комфорта.